    सात वर्षीय बच्ची लापता: ड्रोन से तलाश, शमसाबाद में ​डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने चलाया सर्च ऑपरेशन

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:19 AM (IST)

    शमसाबाद में 7 वर्षीय मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची लापता हो गई है। बच्ची घर के बाहर खेलते समय गायब हुई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। डीस ...और पढ़ें

    बच्ची की तलाश में पहुंचे डीसीपी अभिषेक अग्रवाल।

    अजय परिहार, जागरण-शमसाबाद। शमसाबाद थाना क्षेत्र में मंगलवार को घर के बाहर खेल रही मानसिक रूप कमजोर एक सात वर्षीय बच्ची के अचानक से लापता हो जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई। पुलिस तत्काल गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश में जुट गई।

    शमसाबाद में 7 वर्षीय मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची लापता

    लापता बच्ची की पहचान अनु उम्र 7 वर्षीय पुत्री सत्य प्रकाश शर्मा निवासी गांव गढ़ी थाना रूप में हुई है। स्वजन ने पुलिस को बताया कि अनु घर के बाहर खेल रही थी, जिसके बाद वह अचानक गायब हो गई। स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। देर रात्रि घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

    एसीपी गिरीश कुमार भी पहुंचे और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि अनु मानसिक रूप से कुछ कमजोर है, जिससे उसकी सुरक्षा और तलाश को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

     

    डीसीपी ने संभाला मोर्चा, डॉग स्क्वायड पहुंचा

    घटना की गंभीरता को देखते हुए, डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तत्काल बच्ची की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं। इन टीमों ने गांव के आसपास के खेतों, झाड़ियों और तालाब के किनारों पर गहन कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दिया है। देर रात्रि को डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंची और बच्ची के अंतिम ज्ञात स्थान से सुराग जुटाने का प्रयास किया।

    सोशल मीडिया का सहारा

    पुलिस लापता अनु की फोटो और विवरण साझा करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है, ताकि दूरदराज के इलाकों से भी कोई सूचना मिल सके। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि यदि उन्हें बच्ची के संबंध में कोई भी जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत थाने को सूचित करें। देर रात तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया है।डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल ने बताया बच्ची की तलाश की जा रही हैं। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।