    आगरा में बेसमेंट की दीवार गिरने से हादसा: मलबे में दबकर दो लोगों की मौत, सात घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बिजकौली गांव में एक दर्दनाक हादसे में, मकान निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरने से सात लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की आगरा ले जात ...और पढ़ें

    हादसे के दौरान बचाव के लिए पहुंचे लोग।

    संवाद सूत्र, जागरण–बाह। आगरा के बिजकौली गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा घटित हो गया। मकान निर्माण के दौरान बने बेसमेंट की दीवार गिरने से सात लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो घायलों की आगरा ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, हादसे के बाद गांव में मातम छा गया।

    बेसमेंट की दीवार गिरने से सात घायल, दो की आगरा ले जाते समय मौत


    प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजकौली गांव निवासी जोध सिंह अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। मकान के नीचे बेसमेंट बनाया गया था। बेसमेंट की दीवारों के बीच खाली स्थान में मिट्टी की भराई कर उसमें पानी छोड़ दिया गया था। इस दौरान रविवार को गांव के ही उत्तम सिंह (50) पुत्र आसाराम, धर्मेंद्र सिंह (42) पुत्र नाथूराम, सुनील कुमार (38) पुत्र दूरबीन सिंह, हीरालाल (60) पुत्र नंदराम, रामेंद्र सिंह (58) पुत्र वेद सिंह, कल्लू (32) पुत्र राम खिलाड़ी और योगेश (45) पुत्र राज बहादुर दीवार के सहारे ताश खेल रहे थे।

    अचानक गिरी मिट्टी


    अचानक भराई की गई मिट्टी के दबाव और नमी के कारण बेसमेंट की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। दीवार गिरते ही सभी लोग मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह पहुंचाया।

    आगरा के लिए रेफर किए घायल

    सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय हीरालाल और योगेश ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।