आगरा में बेसमेंट की दीवार गिरने से हादसा: मलबे में दबकर दो लोगों की मौत, सात घायल

संवाद सूत्र, जागरण–बाह। आगरा के बिजकौली गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा घटित हो गया। मकान निर्माण के दौरान बने बेसमेंट की दीवार गिरने से सात लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो घायलों की आगरा ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, हादसे के बाद गांव में मातम छा गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजकौली गांव निवासी जोध सिंह अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। मकान के नीचे बेसमेंट बनाया गया था। बेसमेंट की दीवारों के बीच खाली स्थान में मिट्टी की भराई कर उसमें पानी छोड़ दिया गया था। इस दौरान रविवार को गांव के ही उत्तम सिंह (50) पुत्र आसाराम, धर्मेंद्र सिंह (42) पुत्र नाथूराम, सुनील कुमार (38) पुत्र दूरबीन सिंह, हीरालाल (60) पुत्र नंदराम, रामेंद्र सिंह (58) पुत्र वेद सिंह, कल्लू (32) पुत्र राम खिलाड़ी और योगेश (45) पुत्र राज बहादुर दीवार के सहारे ताश खेल रहे थे।

अचानक गिरी मिट्टी

अचानक भराई की गई मिट्टी के दबाव और नमी के कारण बेसमेंट की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। दीवार गिरते ही सभी लोग मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह पहुंचाया।