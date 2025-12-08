Pension: सीनियर सिटीजंस को मिल सकती है अतिरिक्त पेंशन, चल रही है इसको लेकर तैयारी

जागरण संवाददाता, आगरा। पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग रविवार को अतिथि वन के सभागार में हुई l जिसमें संगठन के अध्यक्ष ने उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया।

पंजाब नेशनल बैंक आगरा के मंडल प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन को क्या दो प्रतिशत तक का अतिरिक्त ब्याज दिया जा सकता है l

कुछ बैंकों ने तो इस मुद्दे पर अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है, लेकिन अभी फाइनल निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है।