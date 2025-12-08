Pension: सीनियर सिटीजंस को मिल सकती है अतिरिक्त पेंशन, चल रही है इसको लेकर तैयारी
आगरा में पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त पेंशन देने पर विचार किया गया। रिजर्व बैंक इस संबंध मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग रविवार को अतिथि वन के सभागार में हुई l जिसमें संगठन के अध्यक्ष ने उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया।
पंजाब नेशनल बैंक आगरा के मंडल प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन को क्या दो प्रतिशत तक का अतिरिक्त ब्याज दिया जा सकता है l
कुछ बैंकों ने तो इस मुद्दे पर अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है, लेकिन अभी फाइनल निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है।
संगठन के अध्यक्ष केडी खेड़ा ने कहा कि डीए मर्जर फार्मूला तथा मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी l
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीडी शर्मा, एनके जयरथ, एमएल गुप्ता, आगरा यूनिट के अध्यक्ष आरपी शर्मा, पीएन त्यागी आदि मौजूद रहे।
