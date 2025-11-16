Language
    सिरफिरों की करतूत से दहशत में किशोरी: इंस्टा पर मैसेज भेज मांगे रुपये, फिर अश्लील तस्वीर बनाकर गली में फेंके फोटो

    By Avinash Jaiswal Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:02 AM (IST)

    एक किशोरी को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर कुछ सिरफिरों ने पहले रुपये मांगे, और इनकार करने पर उसकी अश्लील तस्वीरें बनाकर गली में फेंक दीं, जिससे वह दहशत में है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। किशोरी के इंस्टाग्राम पर अंजान आईडी से शातिर ने संदेश भेजकर रुपयों की मांग की। रुपये नहीं देने पर अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी दी। किशोरी ने आईडी को ब्लॉक कर दिया। आरोपित ने एआई की मदद से अश्लील फोटो बनाए और लिफाफे में रखकर मोहल्ले के घरों में फेंक दिए।

    जानकारी के बाद किशोरी और उसका परिवार दहशत में आ गए हैं। क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों में युवक दिखाए दिए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है।

     

    सीसीटीवी कैमरे में आरोपित आते हुए दिखाई दिए

     

    किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के इंस्टाग्राम खाते पर एक अन्य आईडी से 29 व 30 अक्टूबर को संदेश आया। संदेश में तीन हजार रुपये की मांग की गई और रुपये नहीं देने पर अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी दी। बेटी इस बात से दहशत में आ गई और उक्त आईडी को ब्लाक कर दिया। 13 नवंबर की सुबह अज्ञात युवक मोहल्ले में आए और पड़ोस के घरों में पीले रंग के लिफाफे फेंक कर फरार हो गए। लिफाफों पर बेटी का नाम लिखा हुआ था।

     

    पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी

     

    लिफाफे खोलने पर उनके अंदर बेटी के एआई से बनाए गए अश्लील फोटो थे। घटना के बाद से किशोरी और उसके परिवार वाले बदनामी के कारण परेशान हैं। पुलिस आरोपित के परिचित होने का कयास लगा रही है। थानाध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि टीम गठित की गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है।