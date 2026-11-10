जनगणना 2027: घर बैठे खुद भरें स्वगणना फॉर्म, जानें पूरी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, आगरा। जनगणना-2027 का दूसरा चरण एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। इससे पूर्व 16 से 30 नवंबर तक घर बैठे स्वगणना फार्म भर सकेंगे। फार्म भरने के बाद आईडी को याद रखना होगा। जब भी कर्मचारी जनगणना के लिए आए, आईडी की जानकारी सिर्फ उसे देनी होगी। पहले चरण में 50 हजार लोगों ने स्वगणना फॉर्म भरा था।

जिला प्रशासन ने जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। 11 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

आगरा जिले में 23 और नगर निगम में चार चार्ज (जोन) बनाए गए हैं। कर्मचारियों का पहला और दूसरा प्रशिक्षण भी हो चुका है। दूसरे चरण में 40 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को देने हैं। पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है।