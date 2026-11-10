दलितों का दम दिखाएगी बसपा: 90 हजार कार्यकर्ता जाएंगे लखनऊ, आकाश आनंद की आगरा में सभा

जागरण संवाददाता, आगरा। विधानसभा चुनाव के लिए बसपा दलितों का दम दिखाएगी, छह दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में होने जा रहे श्रद्धांजलि समारोह में 90 हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए बसपा कार्यकर्ता जुट गए हैं, दलितों के गढ़ से सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को समारोह में शामिल करने की तैयारी चल रही है।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने छह दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर होने जा रहे श्रद्धांजलि समारोह में 75 जिलों से कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। जिले की नौ विधानसभा सीटों से 90 हजार बसपा कार्यकर्ताओं को ले जाने की तैयारी में पदाधिकारी जुटे हुए हैं।

मुख्य मंडल प्रभारी विमल वर्मा ने बताया कि एक विधानसभा में 40 सेक्टर हैं, हर दो सेक्टर पर एक बस लगाई जाएगी। हर विधानसभा से 10 हजार कार्यकर्ताओं को लखनऊ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले से करीब 90 हजार कार्यकर्ता जाएंगे। इसके लिए बूथ स्तर और सेक्टर स्तर पर पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं।

विमल वर्मा ने बताया कि समारोह में जुटने वाली भीड़ का असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बसपा ने वर्ष 2007 और 2012 में आगरा की नौ विधानसभा सीटों में से छह पर जीत हासिल की थी। 2009 में फतेहपुर सीकरी सीट से बसपा से सीमा उपाध्याय ने चुनाव जीता था। मगर, 2017 और 2022 के चुनावों में बसपा खाता नहीं खोल सकी थी।