मायावती का बड़ा एलान: आकाश आनंद यूपी में करेंगे 5 बड़ी जनसभाएं, अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी नहीं
मायावती ने आकाश आनंद को बसपा में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश में पांच जनसभाओं को संबोधित करने की ...और पढ़ें
HighLights
आकाश आनंद यूपी में पांच जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी की अटकलें खारिज।
ईशान आनंद भी पार्टी के चुनाव कार्यों में सहयोग करेंगे।
1. जैसाकि सर्वविदित है कि श्री आकाश आनन्द, अपने रिश्तेदार श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लिये जाने के उपरान्त, अब बी.एस.पी. के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काफी सूझबूझ व परिपक्वता (मैच्युरिटी) प्रदर्शित करते हुये बी.एस.पी. पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों को, परिवार व रिश्ते-नाते आदि के ऊपर प्राथमिकता देते हुये, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत व तेज़ी से लग गये हैं, जबकि ’बहुजन समाज’ के लोगों को उनसे पूरी अपेक्षा भी है। 2. इसी क्रम में श्री आकाश आनन्द आगामी दिनांक 28 अक्तूबर 2026 को ज़िला बुलन्दशहर में, 02 नवम्बर को जिला सहारनपुर में, 20 नवम्बर को ज़िला अयोध्या में, 22 नवम्बर को ज़िला आगरा में तथा दिनांक 29 नवम्बर 2026 को ज़िला कानपुर नगर में बी.एस.पी. द्वारा आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे। 3. साथ ही, आगामी 26 नवम्बर 2026 को ’संविधान दिवस’ के मौक़े पर पंजाब स्टेट में बी.एस.पी. द्वारा आयोजित ’विचार संगोष्ठी समारोह’ में वे मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद वे देश में दलितों, अति-पिछड़ों व अन्य उपेक्षित बहुजनों के मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण (पुण्यतिथि) दिवस पर आगामी 06 दिसम्बर 2026 को उत्तराखण्ड राज्य के ज़िला हरिद्वार में आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह/जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे। 4. इस प्रकार से श्री आकाश आनन्द द्वारा बी.एस.पी. पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों में पूरे जी-जान से अब लग जाने से एक बार पुनः यह साबित होता है कि पिछले दिनों जो भी अप्रिय घटनाक्रम हुये है तो उसके लिये श्री आकाश आनन्द कम व उनके रिश्तेदार श्री अशोक सिद्धार्थ ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं, तभी इनको पार्टी से बाहर करके राजनीति से भी सन्यास लेने की सलाह दी गयी। 5. किन्तु स्वार्थी तत्वों द्वारा लोगों को क़िस्म-क़िस्म के हथकण्डे अपनाकर वरग़लाने का काम अभी भी लगातार जारी है, जिससे पार्टी के सभी लोग ज़रूर सावधान व सतर्क रहें और श्री आकाश आनन्द को साैंपे गये सभी पार्टी कार्यक्रमों को पूरे तन, मन, धन से लग कर उन्हें जरुर सफल बनायें। 6. साथ ही, इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि श्री आकाश आनन्द की तरह श्री अशोक सिद्धार्थ को भी पूर्व की तरह पार्टी में पुनः वापस ले लिया जायेगा। ऐसी अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है अर्थात् अब श्री अशोक सिद्धार्थ को किसी भी स्थिति में व किसी भी क़ीमत पर फिर से पार्टी में पुनः वापिस नहीं लिया जायेगा। 7. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री आनन्द कुमार के छोटे बेटे श्री ईशान आनन्द, जो वकालत की अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी कर चुके हैं, वे भी मेरे (पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के) दिशा-निर्देशन में, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बी.एस.पी. के दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में ख़ासकर पार्टी के चुनाव व अन्य पेपरवर्क आदि से सम्बंधित कार्यों में भी सहयोग करेंगे।— Mayawati (@Mayawati) October 18, 2026
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि आकाश आनंद अब पार्टी और मूवमेंट के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पूरी मेहनत और तेजी से जुट गए हैं। बसपा मुखिया ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को उनसे काफी अपेक्षाएं हैं। इसी क्रम में आकाश आनंद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आयोजित पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
मायावती के अनुसार, आकाश आनंद 28 अक्टूबर 2026 को बुलंदशहर, 2 नवंबर को सहारनपुर, 20 नवंबर को अयोध्या, 22 नवंबर को आगरा और 29 नवंबर को कानपुर नगर में बीएसपी की ओर से आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
इसके अलावा, 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पंजाब में आयोजित बीएसपी की विचार संगोष्ठी में वह मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखेंगे। वहीं, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2026 को उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित विचार संगोष्ठी एवं जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
अशोक सिद्धार्थ की वापसी की अटकलों को किया खारिज
मायावती ने अपने बयान में आकाश आनंद की सक्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी में पिछले दिनों हुए अप्रिय घटनाक्रमों के लिए आकाश आनंद की तुलना में उनके रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ अधिक जिम्मेदार रहे हैं। इसी कारण अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी गई थी।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि कुछ स्वार्थी तत्व तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ता सतर्क रहें और आकाश आनंद को सौंपी गई जिम्मेदारियों तथा पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटें।
मायावती ने अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में दोबारा वापसी की चर्चाओं को भी निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अशोक सिद्धार्थ को किसी भी परिस्थिति में पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा।
ईशान आनंद भी पार्टी के कामकाज में करेंगे सहयोग
बीएसपी प्रमुख ने यह भी बताया कि आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद, जो लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, पार्टी के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सहयोग करेंगे। उनके निर्देशन में ईशान आनंद विशेष रूप से पार्टी के चुनाव संबंधी कार्यों और अन्य कागजी प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभाएंगे।
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