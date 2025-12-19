School time changed: कड़ाके की ठंड व घना कोहरा, आगरा में बदला स्कूलों का समय; DM ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा जिले में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनज़र महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड द्वारा आदेश जारी करते हुए कक्षा एक से आठवीं तक के सभी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार दिनांक 20 दिसंबर 2025 से अग्रिम आदेश तक जनपद आगरा के परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा सीबीएसई, आईसीएसई सहित अन्य सभी बोर्डों के विद्यालय अब प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि अत्यधिक ठंड और सुबह के समय घने कोहरे के कारण छोटे बच्चों को विद्यालय आने-जाने में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों का समय परिवर्तित किया गया है, ताकि बच्चों को ठंड से राहत मिल सके।