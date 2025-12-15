आगरा में पहली बार होंगे संतोष ट्रॉफी के मैच, ग्रुप-बी में UP, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ की टीमें लेंगी हिस्सा

Language
    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:59 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, आगरा। 79वीं सीनियर नेशनल फुटबाल चैंपियनशिप संतोष ट्राफी के ग्रुप-बी मैचों का आयोजन अब शहर के शारदा विश्वविद्यालय में होगा। ये मैच 21 से 25 दिसंबर तक खेले जाएंगे। यह पहली बार है जब आगरा शहर को संतोष ट्राफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है।

    इससे पहले ये मैच मेरठ में होने वाले थे, लेकिन देश में बढ़ते प्रदूषण और एनसीआर में उच्चतम न्यायालय द्वारा 31 दिसंबर तक सभी बाहरी खेल गतिविधियों पर लगाई गई रोक के कारण भारतीय फुटबाल संघ (एआइएफएफ) ने स्थान परिवर्तन किया।

    आगरा रीजन फुटबाल संघ के अध्यक्ष बिल्लू चौहान ने बताया कि आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। शारदा विश्वविद्यालय का मैदान उत्कृष्ट स्तर का है और मैचों के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ग्रुप-बी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ की टीमें हिस्सा लेंगी। इन चार टीमों के बीच कुल छह मैच खेले जाएंगे, जो राउंड-राबिन फार्मेट में होंगे।

    प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए किया बदलाव

    यह बदलाव एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण मेरठ जैसे शहरों में आउटडोर खेल आयोजन संभव नहीं थे, जिससे आगरा को यह अवसर मिला।

    फुटबाल प्रेमियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आगरा में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इस चैंपियनशिप के मैच देखने को मिलेंगे। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और फुटबाल का विकास होगा।