Route Divert: मथुरा-दिल्ली जाने वाले वाले भारी वाहनों का रूट बदला, डीसीपी ट्रैफिक ने दी ये रास्ता अपनाने की सलाह
बागा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा 13 से 16 नवंबर तक मथुरा में है। इस कारण आगरा से मथुरा और दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों का मार्ग बदल दिया गया है। डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि 16 नवंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। वाहन चालकों को कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा से मथुरा और दिल्ली जाने वाले वाहन चालक तीन दिन राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर जाने से बचें। बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की गुरुवार से सनातन पदयात्रा को देखते हुए मथुरा और दिल्ली की ओर जाने वाले भारी एवं व्यवसायिक वाहनों का तीन दिन तक मार्ग परिवर्तन रहेगा। सनातन पदयात्रा 13 से 16 नवंबर तक है।
यह रहेगी मार्ग परिवर्तन व्यवस्था
- आगरा से मथुरा व दिल्ली जाने वाले सभी प्रकार के भारी एवं व्यवायिक वाहन कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
- ग्वालियर, भरतपुर से मथुरा और दिल्ली जाने वाले सभी भारी एवं व्यवसायिक वाहन रैपुरा जाट अंडरपास से यूटर्न लेकर आगरा से होते हुए कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।
- कानपुर, फिरोजाबाद से मथुरा और दिल्ली जाने वाले सभी प्रकार के भारी व व्यवसायिक वाहन कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
- अलीगढ़, हाथरस से मथुरा और दिल्ली की ओर जाने वाले सभी भारी एवं व्यवसायिक वाहन खंदौली कट से यमुना एक्सप्रेसवे होकर जाएंगे।
डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
