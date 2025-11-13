Route Divert: मथुरा-दिल्ली जाने वाले वाले भारी वाहनों का रूट बदला, डीसीपी ट्रैफिक ने दी ये रास्ता अपनाने की सलाह

बागा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा 13 से 16 नवंबर तक मथुरा में है। इस कारण आगरा से मथुरा और दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों का मार्ग बदल दिया गया है। डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि 16 नवंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। वाहन चालकों को कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

फाइल फोटो।