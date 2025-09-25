Language
    ताजमहल को देखकर कैसा था रूस के उप प्रधानमंत्री का रिएक्शन? शाहजहां-मुमताज की लव स्टोरी भी सुनी

    By Nirlosh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:09 PM (IST)

    रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव ने बुधवार को आगरा में ताजमहल का दौरा किया। देरी से पहुंचने के बावजूद वे ताजमहल की सुंदरता से मोहित हो गए। उन्होंने स्मारक की वास्तुकला और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की साथ ही शाहजहां और मुमताज के प्रेम की कहानी भी सुनी। उनका आगरा किला जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया था।

    ताज की सुंदरता पर मोहित हुए रूस के उप प्रधानमंत्री

    जागरण संवाददाता, आगरा। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव ने बुधवार को ताजमहल निहारा। अपने निर्धारित समय से करीब दो घंटे विलंब से वह दोपहर दो बजे ताजमहल पहुंचे। स्मारक में वह करीब 50 मिनट तक रुके। रायल गेट से ताजमहल नजर आते ही वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठे।

    सेंट्रल टैंक पर उन्होंने फोटोशूट भी कराया। गाइड से उन्होंने स्मारक की वास्तुकला, इतिहास, पच्चीकारी के बारे में जानकारी की। शाहजहां व मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में भी जाना। उनका आगरा किला जाने का कार्यक्रम भी था, लेकिन वह रद हो गया। रूस के उप प्रधानमंत्री यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली से आगरा आए थे। वह आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली को रवाना हुए।