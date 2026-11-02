आगरा में पीवीसी कारोबारी के घर 70 लाख की चोरी, परिवार को कमरों में किया बंद; हीरे के जेवर ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, आगरा। कमला नगर के प्रोफेसर कॉलोनी एफ ब्लॉक में पीवीसी दरवाजे के व्यापारी संदीप अग्रवाल के घर में रविवार-सोमवार की रात करीब 70 लाख रुपये की चोरी हो गई। परिवार के सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। चोरों ने कमरों के बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे कोई बाहर न निकल सके।

परिवार के मुताबिक वे रात दो बजे के बाद सोए थे। संदीप अग्रवाल पत्नी और बेटी के साथ एक कमरे में थे, जबकि उनके माता-पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह करीब छह बजे अलमारी खुली और सामान बिखरा मिलने पर चोरी का पता चला, जिसमें सोने-चांदी और हीरे के जेवर चोर ले उड़े।