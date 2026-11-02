अयोध्या में पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ पुलिस के दुर्व्यवहार से नाराज, सिविल लाइन चौकी पर हंगामा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ देर रात पुलिस के व्यवहार से आहत नजर आए। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र की सिविल लाइन पुलिस चौकी का है। यहां नगर पालिका के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर पूर्व विधायक के परिवार और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। चौकी इंचार्ज पर परिवार के सदस्यों से दुर्व्यवहार करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, देर रात बाबा गोरखनाथ का परिवार सिविल लाइन स्थित एक होटल पहुंचा था। इस दौरान नगर पालिका के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया। इसकी सूचना मिलने पर पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक के बीच मौके पर पहुंचे तीन अन्य युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।