यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा: वाहन के पास खड़े बिहार के दो लोगों को दूसरी पिकअप ने कुचला, मौत के बाद भागा ड्राइवर

जागरण संवाददाता, मथुरा। सुरीर के यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार रात एक्सल टूटने से सड़क पर खड़ी मैक्स पिकअप गाड़ी के पास खड़े चालक-परिचालक को पीछे से आ रही दूसरी पिकअप ने रौंद दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर दोनों की मृत्यु हो गई। वह बिहार में सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे।

यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से नोएडा की ओर जा रही मैक्स पिकअप गाड़ी का एक्सल थाना नौहझील क्षेत्र में माइल स्टोन 63 के समीप टूट गया था। जिससे चालक शिव शंकर पासवान और परिचालक इंदल पासवान निवासी गांव मानपुर जिला सीतामढ़ी बिहार थाना नीचे उतरकर पिकअप के पास खड़े थे।

इस दौरान रात करीब साढ़े 11 बजे पीछे से आ रही दूसरी मैक्स पिकअप गाड़ी ने सड़क पर खड़ी इस गाड़ी में टक्कर मार दी। जिसकी चपेट में आने से वहां खड़े दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।