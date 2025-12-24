क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए नई व्यवस्था, ताजमहल-आगरा किला आ रहे हैं तो देख लें रूट डायवर्जन

Language
    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:53 AM (IST)

    आगरा में क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण, ताजमहल और किला देखने आने वाले भारी वाहनों के लिए रूट निर्धारित किया गया है। दिल्ली-मथु ...और पढ़ें

    आगरा में पर्यटकों के भारी वाहनों के लिए रूट तय, 25 दिसंबर से लागू

    जागरण संवाददाता, आगरा। क्रिसमस और न्यू ईयर पर ताजमहल और किला देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की बसों व अन्य भारी वाहनों के लिए रूट निर्धारित किया गया है। पर्यटकों की सुविधा और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बैठक के बाद यह निर्णय लिया। दिल्ली व मथुरा से आने वाले वाहन रमाडा कट से ताजमहल पार्किंग तक जाएंगे।

    दिल्ली-मथुरा से आने वाले वाहन रमाडा कट से ताजमहल पार्किंग तक जाएंगे

    हर वर्ष क्रिसमस और न्यू ईयर पर बढ़ी संख्या में पर्यटक आगरा आते हैं। मंगलवार शाम को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ ही थाना प्रभारी पर्यटन, ताजसुरक्षा, एकता, सदर बाजार, रकाबगंज, ताजगंज, छत्ता, एत्माद्दौला व सीआईएसएफ और एएसआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। यातायात व्यवस्था व पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। पुलिस आयुक्त ने डायवर्जन को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

    क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटकों संख्या बढ़ने के चलते बदली गई व्यवस्था

    डायवर्जन व्यवस्था 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ताजमहल व आगरा किला आने वाले पर्यटकों की बसों व अन्य भारी वाहनों की लिए लागू की गई है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर से अपराधी समीक्षा बैठक की। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। 


    ये रहेगा रूट

    दिल्ली, मथुरा, कानपुर की तरफ से आगरा ताजमहल, किला आने वाले पर्यटकों की बसें व अन्य भारी वाहन कुबेरपुर से इनर रिंग रोड होते हुए रमाडा कट फतेहाबाद रोड पर उतरकर ताजमहल पार्किंग में जाएंगे। कोई भी पर्यटक वाहन वाटर वर्क्स से जीवनी मंडी होते हुए लालकिला व ताजमहल की ओर नहीं जाएगा।