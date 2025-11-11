राजा मंडी रेल खंड पर मरम्मत के कारण मार्ग बंद: दो दिन वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे वाहन

इंदौर-हावड़ा एक्सप्रेस 18 नवंबर से चलेगी

आसनसोल मंडल में दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य के कारण हावड़ा -इंदौर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया था। इन ट्रेनों का दोबारा से संचालन शुरू हो रहा है। इंदौर-हावड़ा एक्सप्रेस 18 और 20 नवंबर को चलेगी। हावड़ा -इंदौर एक्सप्रेस 20 और 22 नवंबर को चलेगी। वहीं, नई दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस 22 नवंबर और अजमेर सियालदह एक्सप्रेस 22 नवंबर को चलेगी। इसके साथ ही विशेष गाड़ियों का संचालन भी किया जा रहा है। भागलपुर -उधना वन वे अनारक्षित विशेष गाड़ी 22 नवंबर को चलेगी।