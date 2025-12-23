आगरा में रूम हीटर से लगी आग, दम घुटने से बुजुर्ग की मौत; घर में रहते थे दंपती

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दी से राहत पाने के लिए लगाए गए रूम हीटर से कमरे में आग लग गई। धुआं के कारण दम घुटने से वृद्ध की मृत्यु हो गई। दूसरे कमरे में सो रही पत्नी बाल-बाल बचीं। सांस लेने में दिक्कत होने पर पत्नी ने पीछे का दरवाजा खोला और मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाया। स्थानीय लोगों ने कमरे में लगी आग को बुझाया। आशंका जताई जा रही है कि रूम हीटर से आग पर्दो के जरिए कमरे में फैली।

पड़ोस के कमरे में सो रही पत्नी के चीखने पर मदद के लिए पहुंचे पड़ोसी एकता थाना क्षेत्र स्थित राम रघु रेजीडेंसी के डी-10 मकान में 82 वर्षीय शिवचरण पत्नी महादेवी के साथ रहते थे। दंपती अलग-अलग कमरे में सो रहे थे। शिवचरण ने सर्दी से राहत पाने के लिए अपने कमरे में खिड़की के पास रूम हीटर लगा रखा था। सोमवार तड़के 4:30 बजे अचानक कमरे में आग लग गई। मकान में धुआं भरने के कारण दूसरे कमरे में सो रहीं महादेवी को सांस लेने में दिक्कत हुई। नींद खुलने पर घर में धुआं देख वह मदद के लिए चीखने लगीं। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए मकान के पीछे वाले दरवाजे को खोल दिया।

पर्दा से आग फैलने की आशंका महादेवी की चीख सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। कमरे में लेटे शिवचरण को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहली ही आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था।

पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हीटर से पर्दे में आग लगी या फिर हीटर के प्लग में शार्टसर्किट हुआ, जिससे पर्दे में आग लगी। शिवचरण का शव बिस्तर पर ही मिला। उनकी त्वचा हल्की झुलसी थी। इससे संभावना जताई गई है कि मृत्यु कमरे में धुआं भरने के कारण दम घुटने से हुई है। थाना प्रभारी हंसराज भदौरिया ने बताया कि शिवचरण पूर्व में एक कारखाने में नौकरी करते थे। मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा। प्रारंभिक तौर पर मृत्यु दम घुटने से हुई है।