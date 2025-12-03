आगरा दिल्ली हाईवे पर खड़ी रोडवेज बस में ट्राेला ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे यात्री

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर श्री टाकीज कट के पास मंगलवार रात सवारी उतार रही रोडवेज बस में ट्राेला ने टक्कर मार दी। बस के टकराने से आगे खड़ा ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में यात्री बाल-बाल बचे। ऑटो में बैठ रहे एक यात्री के पैर में चोट आई।

कानपुर से सवारी लेकर आगरा पहुंची रोडवेज बस मंगलवार रात 11 बजे नेशनल हाईवे पर श्री टाकीज कट के पास सवारी उतार रही थी। तभी ट्राेला ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस आगे बढ़ गई और सवारी बैठाने के लिए खड़े ऑटो से टकरा गई।

यात्रियों की चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही वहां तैनात पुलिसकर्मी मौके पर आ गए। यात्रियों को सकुशल पाकर सभी ने राहत की सांस ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस से उतरकर ऑटो में बैठ रहे एक यात्री के पैर में हल्की चोट लगी।