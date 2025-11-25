Road Accidents: चौंकाने वाली है ये रिपोर्ट, देश के सर्वाधिक हादसों वाले 100 शहरों में पांच आगरा जोन के

अली अब्बास, जागरण। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश के सर्वाधिक हादसों वाले 100 शहरों को चिन्हित किया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश के 28 शहर शामिल हैं। इनमें पांच जिले आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और अलीग़ढ़ शामिल हैं।

प्रदेश सरकार ने जन सुरक्षा नीति के तहत सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को दर को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखते हुए यातायात पुलिस के अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया है।

संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को कार्यवाही एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है।आगरा कमिश्नरेट में सड़क हादसों काे रोकने के लिए क्रिटिकल क्रैश लोकेशन एवं क्रिटिकल कारीडोर चिन्हित किए हैं। जिनके लिए विशेष योजना बनाई है।

आगरा में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के दौरान 1209 से अधिक हादसों में 619 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ व यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्वाधिक हादसे होते हैं।

अलीगढ़, मथुरा और फिरोजाबाद भी एक्सप्रेसवे से लगे हैं। जिसके चलते यहां भी हादसों की संख्या अधिक है। इसी तरह्र मैनपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे होने के चलते वहां भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना होती हैं।

'जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट' अभियान के तहत आगरा में पांच सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को क्रिटिकल कारीडोर के रूप में चिन्हित किया है।

इसमें सिटी जोन में रामबाग से एत्मादपुर के एनएच-19, फाउंड्री नगर से खंदौली एनएच-509, सैंया से ककुआ तथा रायभा से रैपुरा जाट एनएच-44, बरहन के जमाल नगर भैंस से राम बाग व फतेहपुर सीकरी एनएच-21 बसई चौकी से बाह के कचौरा घाट तक एनएन-62 क्षेत्र को किया गया है।