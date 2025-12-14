कोहरे के कारण लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की टक्कर: चार गाड़ियां टकराईं, 6 लोग घायल

जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरा और डायवर्जन के कारण चार कार आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा।

दो लेन पर डायवर्जन



डोंकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत किलोमीटर संख्या 14 के पास आगरा से लखनऊ जाने वाली लेन पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते दो लेन पर डायवर्जन किया गया है। रविवार सुबह कोहरा और डायवर्जन के कारण चार कार आपस में टकरा गईं। जानकारी मिलने पर यूपीडा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हादसे में घायल हुए छह लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कराकर यातायात सामान कराया गया।