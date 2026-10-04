जयंत चौधरी करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन, 12 को फतेहपुर सीकरी में रालोद की 'स्वाभिमान सभा'

विद्याराम नरवार, आगरा: विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने-अपने सियासी समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। एनडीए में शामिल रालोद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन और विधानसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर सक्रिय हो गया है। आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर पार्टी की नजर है। इसी रणनीति के तहत 12 अक्टूबर को जैंगारा में स्वाभिमान सभा का आयोजन किया जा रहा है।

रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सभा को शक्ति प्रदर्शन के जरिए राजनैतिक दबाव से भी जोड़ा जा रहा है। 12 अक्टूबर को जैंगारा में जयंत चौधरी की मौजूदगी में सभा फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय से रालोद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। पार्टी समर्थक इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीतिक विरासत से जोड़ते हुए सीट पर दावा करती रही है। हालांकि पिछले दो दशक में विधानसभा सीट पर बसपा और भाजपा का प्रभाव रहा है।

ऐसे में आगामी चुनाव में रालोद की दावेदारी को मजबूत करने के लिए इस सीट पर शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत महसूस हुई है। यह इसी का नतीजा है कि किरावली के जैंगारा में स्वाभिमान सभा का आयोजन किया जा रहा है। पूरी पार्टी इसकी सफलता के लिए जुटी हुई है।

एनडीए में सीट की दावेदारी मजबूत करने की कवायद तेज पूर्व मंत्री मनवीर सिंह चिकारा को प्रभारी और मथुरा के एमएलसी योगेश नौहवार को सह प्रभारी बनाया गया है। रालोद की ओर से जैंगारा में होने वाली सभा को किसान, ग्रामीण और मजदूरों के स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी को समाज और किसान के सम्मान से जोड़ा जा रहा है।