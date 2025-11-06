Language
    बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी से 7.35 लाख ठगे, सीनियर सिटिजन कार्ड बनाने के नाम पर लगाया चूना

    By Neelesh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:48 PM (IST)

    बिजली विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सीनियर सिटिजन कार्ड बनवाने के नाम पर 7.35 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। अज्ञात कॉलर ने कार्ड के फायदे बताकर कर्मचारी से निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स हासिल कर ली, जिसके बाद उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी को साइबर ठगों ने निशाना बनाया। सीनियर सिटिजन कार्ड बनवाने के नाम पर 7.35 लाख रुपये खाते से निकाल लिए गए। जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है।

    एत्माद्दौला थाना क्षेत्र की ट्रांस यमुना कालोनी बी ब्लाक में रहने वाले विपिन चंद्र बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। पीड़ित के अनुसार बुधवार को उनके मोबाइल पर काल आई। काल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए सीनियर सिटिजन कार्ड बनाए जाने का झांसा दिया। इसके बाद उनसे आधारकार्ड, पैनकार्ड की जानकारी ली गई।

    फोन करने वाले ने कहा कि अभी आवेदन नहीं हुआ है, गुरुवार सुबह 11 बजे फिर फोन किया जाएगा। इसके बाद गुरुवार सुबह 11 बजे उन्हें फिर से फोन आया और पैनकार्ड व आधारकार्ड की जानकारी दोबारा मांगी गई।

    जानकारी देने के पांच मिनट बाद ही उनके बैंक खाते से चार लाख 99 हजार 999 रुपये कटने का मैसेज आया। मैसेज देखकर वह आनन फानन में रामबाग स्थित पंजाब बैंक की शाखा में पहुंचे। इस बीच साइबर ठगों ने 2.35 लाख रुपये और निकाल लिए गए। सूचना मिलने पर बैंक अधिकारियों ने उनके खाते को फ्रीज किया है। पीड़ित ने तत्काल साइबर सेल और थाने में भी शिकायत की है।