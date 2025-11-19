Language
    आगरा की मशहूर चाट गली में बुलडोजर कार्रवाई, हंगामा-विरोध और सिफारिश सब दरकिनार

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    आगरा के सदर बाजार स्थित चाट गली में छावनी परिषद ने अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों को समय देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। दुकानदारों ने विरोध किया, विधायक भी पहुंचे, पर कार्रवाई जारी रही। नाली पर कब्जे की शिकायतें मिलने के बाद परिषद ने यह कदम उठाया। परिषद कार्यालय में अतिक्रमण संबंधी शिकायतें लगातार आ रही हैं।

    चाट गली में चलता बुलडोजर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। छावनी परिषद के समय देने के बाद भी सदर बाजार स्थित चाट गली से दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। समय सीमा पूरी होने पर मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे से परिषद की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। नाली और रोड पर कब्जा जमाए दुकानदारों के सामान को उठा लिया। पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया।

    दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। कई दुकानदार बुलडोजर के सामने आ गए। यहां तक विधायक डा. जीएस धर्मेश भी पहुंच गए। मगर, परिषद की टीम ने कार्रवाई नहीं रोकी। शाम तक कार्रवाई जारी रही। 35 फीट चौड़ी गली में 30 दुकानें हैं। गली के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटा दिया गया।

    सदर बाजार में है गली, छावनी परिषद ने की कार्रवाई


    सदर बाजार में चाट गली है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग चाट खाने पहुंचते हैं। गली के दोनों ओर नाली पर कब्जा है। इसकी शिकायत एक माह पूर्व छावनी परिषद के अधिकारियों से की गई। दो सप्ताह पूर्व टीम पहुंची और तीन घंटे तक कार्रवाई की। दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। इस पर कार्रवाई को रोक दिया गया। सप्ताहभर में अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया।

    समय सीमा पूरी होने के बाद पहुंची टीम

    17 नवंबर को समय सीमा पूरी हो गई। मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे परिषद की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और कार्रवाई चालू कर दी। कार्रवाई पर दुकानदार जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया। सेना पुलिस के आगे किसी की भी नहीं चली। दोपहर एक बजे भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश, सदस्य राजेश गोयल पहुंचे। विधायक ने परिषद के अधिकारियों से बात भी की। मगर, समस्या का हल नहीं निकल सका। टीम ने अतिक्रमण हटाना जारी रखा। शाम तक दो दर्जन के करीब दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा दिया गया।

    परिषद के कार्यालय अधीक्षक कुलविंदर सिंह ने बताया कि चाट गली पर अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिली थीं। जिसपर कार्रवाई की गई है।

    अन्य जगहों पर हैं अतिक्रमण

    चाट गली के अलावा छावनी परिषद के कई और प्रमुख सड़कों पर भी अतिक्रमण हैं। परिषद कार्यालय में हरदिन अतिक्रमण संबंधी दो से तीन शिकायतें पहुंचती हैं।