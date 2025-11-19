आगरा की मशहूर चाट गली में बुलडोजर कार्रवाई, हंगामा-विरोध और सिफारिश सब दरकिनार

जागरण संवाददाता, आगरा। छावनी परिषद के समय देने के बाद भी सदर बाजार स्थित चाट गली से दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। समय सीमा पूरी होने पर मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे से परिषद की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। नाली और रोड पर कब्जा जमाए दुकानदारों के सामान को उठा लिया। पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया।

दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। कई दुकानदार बुलडोजर के सामने आ गए। यहां तक विधायक डा. जीएस धर्मेश भी पहुंच गए। मगर, परिषद की टीम ने कार्रवाई नहीं रोकी। शाम तक कार्रवाई जारी रही। 35 फीट चौड़ी गली में 30 दुकानें हैं। गली के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटा दिया गया।

सदर बाजार में है गली, छावनी परिषद ने की कार्रवाई

सदर बाजार में चाट गली है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग चाट खाने पहुंचते हैं। गली के दोनों ओर नाली पर कब्जा है। इसकी शिकायत एक माह पूर्व छावनी परिषद के अधिकारियों से की गई। दो सप्ताह पूर्व टीम पहुंची और तीन घंटे तक कार्रवाई की। दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। इस पर कार्रवाई को रोक दिया गया। सप्ताहभर में अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया।

समय सीमा पूरी होने के बाद पहुंची टीम 17 नवंबर को समय सीमा पूरी हो गई। मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे परिषद की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और कार्रवाई चालू कर दी। कार्रवाई पर दुकानदार जुट गए और हंगामा शुरू कर दिया। सेना पुलिस के आगे किसी की भी नहीं चली। दोपहर एक बजे भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश, सदस्य राजेश गोयल पहुंचे। विधायक ने परिषद के अधिकारियों से बात भी की। मगर, समस्या का हल नहीं निकल सका। टीम ने अतिक्रमण हटाना जारी रखा। शाम तक दो दर्जन के करीब दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटा दिया गया।