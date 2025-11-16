आगरा के रामलीला पार्क में सीनियर सिटीजन की एंट्री मुफ्त, फिर भी क्यों लौट रहे लोग?



पार्क पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। इससे योग क्लास, बुजुर्गो का टहलना, बच्चों का खेलना सब प्रभावित हो गया है।

मुनेंद्र वार्ष्णेय, आलोक नगर

समिति द्वारा पार्क पर कब्जा किया गया है। 15 वर्ष के बच्चे, बुजुर्ग सभी को नि:शुल्क किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की टिकट होनी चाहिए।

-अनिल सिंह सिसौदिया

पार्क पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। हम 70 वर्षीय है और कोई अराजकता नहीं करते फिर प्रवेश के लिए क्यों रोका जा रहा है? सभी के लिए तीन हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना मुश्किल है।

एसपी मदनावत, टीचर्स कालोनी, जयपुर हाउस

जयपुर हाउस क्षेत्र कालोनी के सीनियर सिटीजन के लिए पार्क को नि:शुल्क किया गया है। असमाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ रहा था। क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं भी हुई हैं। कई बार महिलाओं के पार्क में असहज स्थिति हुई है। व्यवस्थाएं बनाने के लिए शुल्क की व्यवस्था की गई है। पास जारी कर आने वालों की पहचान रखी जा रही है। कोई गतिरोध नहीं है। पूरी कालोनी की सहमति है। -अनिल वर्मा, अध्यक्ष पार्क सोसायटी