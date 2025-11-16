आगरा के रामलीला पार्क में सीनियर सिटीजन की एंट्री मुफ्त, फिर भी क्यों लौट रहे लोग?
जयपुर हाउस के रामलीला पार्क में एक अगस्त से 3000 रुपये वार्षिक शुल्क लागू होने के बाद प्रवेश को लेकर विवाद बना हुआ है। शुल्क न देने वाले सुबह टहलने नहीं जा पा रहे, जिससे योगा क्लास भी प्रभावित हो गई है। कई बुजुर्ग व बच्चे दूसरे पार्कों का रुख कर रहे हैं। वहीं सोसायटी ने जयपुर हाउस कॉलोनी के सीनियर सिटीजन के लिए प्रवेश निशुल्क कर दिया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। जयपुर हाउस के रामलीला पार्क में प्रवेश को लेकर गतिरोध बना हुआ है। एक अगस्त से तीन हजार रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। इसको देने वालों को पास जारी किए गए हैं। अन्य जो लोग टहलने के लिए सुबह पार्क पहुंचते हैं, उन्हें बैरंग लौटना पड़ता है। ऐसे में यहां चलने वाली योगा क्लास प्रभावित हो गई है। इसके साथ ही कई बुजुर्ग दूसरे पार्कों में जाने लगे तो बच्चे भी खेलने के लिए ठिकाने तलाश रहे हैं। इधर, सोसायटी ने जयपुर हाउस कालोनी के सीनियर सिटीजन के लिए प्रवेश नि:शुल्क कर दिया है।
बना हुआ है विवाद
शहर की पाश कालोनियों में से एक जयपुर हाउस में पार्क में प्रवेश को लेकर विवाद बना हुआ है। दिन की शुरुआत के साथ ही रामलीला पार्क में प्रवेश को लेकर गैर पास धारकों और पार्क पर सोसायटी द्वारा नियुक्त गार्डो के बीच बहस होती है। लंबे समय से पार्क में आ रहे लोग प्रवेश शुल्क का विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने पार्क पर कब्जा कर लिया।
जीआइसी से अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य डा. जनक सिंह ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल, जिलाधिकारी और नगरायुक्त से की है। अक्षम लोग इस शुल्क को देने में असमर्थ हैं, लेकिन बाध्यता की जा रही है। आइजीआरएस पर शिकायत के बाद 23 सितंबर को नगर निगम ने सोसायटी को पत्र लिखकर शुल्क नहीं वसूलने के निर्देश दिए थे। उनका कहना है कि एक करोड़ रुपये से अमृत योजना के तहत पार्क में फुटपाथ चौड़ा करने, ओपन जिम सहित दूसरे कार्य हुए हैं। ऐसे में सभी का प्रवेश नि:शुल्क होना चाहिए।
पार्क पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। इससे योग क्लास, बुजुर्गो का टहलना, बच्चों का खेलना सब प्रभावित हो गया है।
मुनेंद्र वार्ष्णेय, आलोक नगर
समिति द्वारा पार्क पर कब्जा किया गया है। 15 वर्ष के बच्चे, बुजुर्ग सभी को नि:शुल्क किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की टिकट होनी चाहिए।
-अनिल सिंह सिसौदिया
पार्क पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। हम 70 वर्षीय है और कोई अराजकता नहीं करते फिर प्रवेश के लिए क्यों रोका जा रहा है? सभी के लिए तीन हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना मुश्किल है।
एसपी मदनावत, टीचर्स कालोनी, जयपुर हाउस
जयपुर हाउस क्षेत्र कालोनी के सीनियर सिटीजन के लिए पार्क को नि:शुल्क किया गया है। असमाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ रहा था। क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं भी हुई हैं। कई बार महिलाओं के पार्क में असहज स्थिति हुई है। व्यवस्थाएं बनाने के लिए शुल्क की व्यवस्था की गई है। पास जारी कर आने वालों की पहचान रखी जा रही है। कोई गतिरोध नहीं है। पूरी कालोनी की सहमति है। -अनिल वर्मा, अध्यक्ष पार्क सोसायटी
