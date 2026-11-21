जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद रोड स्थित कलाल खेरिया में आयोजित 32वें सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने रमाडा होटल चौराहा का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के नाम पर करने और वहां उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह सिर्फ लोधी समाज ही नहीं, सर्वसमाज के लोकप्रिय नेता थे। राम मंदिर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ऐतिहासिक योगदान को देश सदैव याद रखेगा। इस स्थान का लोधी समाज से ऐतिहासिक जुड़ाव भी रहा है, इसलिए यहां उनकी प्रतिमा स्थापित करना सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

वीरांगना अवंतीबाई लोधी विकास समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में साक्षी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शहनाइयों की गूंज और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 31 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सांसद ने नवदंपतियों को सुखी एवं खुशहाल दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया।

बोले- राम मंदिर आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री का योगदान देश सदैव याद रखेगा कार्यक्रम संयोजक प्रकाश राजपूत ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। इससे विवाह में होने वाली अनावश्यक फिजूलखर्ची और दिखावे पर रोक लगती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी सम्मानपूर्वक अपने बच्चों का विवाह कराने का अवसर मिलता है।