जागरण संवाददाता, आगरा। फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में डिलीवरी के लिए भेजे गए 550 जूतों के डिब्बों को खोलकर उसमें पुराने और खराब जूते भरकर विक्रेता को दे दिए गए। इसके बाद डिब्बों को फ्लिपकार्ट के आगरा हब में जमा करा दिया गया। ई-कामर्स सेलर एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष सतीश पचौरी की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।

सतीश पचौरी के अनुसार मोहनपुरा निवासी गौरव गुप्ता की फर्म आरके एंटरप्राइजेज,नव्या इंटरनेशनल से 16 नवंबर को फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में डिलीवरी के लिए 550 जूतों के डिब्बे वाहन से ले जाए गए थे। इन्हें कंपनी के कर्मचारी रामसेवक और देवेश बाबू ने पिकअप किया था। बाद में डिब्बों की जांच में नए जूतों की जगह पुराने और फटे जूते मिले।

सूचना पर वह सौरभ अग्रवाल, सौरभ शर्मा, सौरभ शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर माल और फोटो-वीडियो देखे। वाहन और डिब्बे मौके पर मिले लेकिन दोनों कर्मचारी वहां मौजूद नहीं थे। आरोप है कि कर्मचारी कंपनी से जुड़े छोटे विक्रेताओं को इस तरह नुकसान पहुंचा कर निजी लाभ कमा रहे हैं।

उन्होंने रामसेवक और देवेश बाबू के अलावा रामनिवास और पुष्पेंद्र कुमार की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है। आरोप लगाया है कि फ्लिपकार्ट आगरा हब के अधिकारियों को घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दी।