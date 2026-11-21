जागरण संवाददाता, आगरा। एत्मादपुर में 22 नवंबर को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जनसभा करेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को बसपा कार्यकर्ता तैयारी में जुटे रहे। माॅडल स्कूल, एत्मादपुर में जनसभा के लिए पंडाल तैयार कराया गया है। एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जुटाने के लिए बसपा कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं।

बसपा के जिलाध्यक्ष विमल वर्मा ने बताया कि बूथ और सेक्टर स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये चुनावी सभा अहम मानी जा रही है। आगरा वैसे भी दलितों की राजधानी कही जाती है। यहां से चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। आकाश आनंद को सुनने की ललक लोगों में है।