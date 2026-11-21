जागरण संवाददाता, आगरा। उम्र का अंतिम पड़ाव, अपनों के साथ और देखभाल की आवश्यकता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी कि घर छोड़कर आश्रय की तलाश करनी पड़ी। बदलते सामाजिक परिवेश में बुजुर्गों की यह पीड़ा अब सामने आने लगी है। कैलाश मंदिर के पास सिकंदरा स्थित रामलाल वृद्धाश्रम व गोशाला ऐसे ही बेसहारा और जरूरतमंद बुजुर्गों का सहारा बन रही है।

पिछले 10 दिनों में 11 वृद्ध माता-पिता ने यहां शरण ली है। इनमें 100 वर्षीय द्रोपदी देवी और 94 वर्षीय दिलबर सिंह भी शामिल हैं।

आश्रय लेने वाले बुजुर्गों में लोहामंडी निवासी ओमप्रकाश (66 वर्ष), ताजगंज निवासी रामश्री (75 वर्ष से अधिक), शास्त्रीपुरम निवासी निर्मला देवी (85 वर्ष), कैलाश मंदिर क्षेत्र निवासी प्रेम शंकर गौरी (52 वर्ष), सिकंदरा निवासी रामसेवक (52 वर्ष), प्रतापपुरा निवासी महेंद्र सिंह (70 वर्ष), शाहगंज निवासी आलोक शर्मा (56 वर्ष), सिकंदरा निवासी दिलबर सिंह (94 वर्ष), कानपुर निवासी भट्टाचार्य (66 वर्ष), हाथरस निवासी राम प्रकाश शर्मा (60 वर्ष) और लोहामंडी निवासी द्रोपदी देवी (100 वर्ष) शामिल हैं।

बेसहारा बुजुर्गों के लिए सहारा बना आश्रम, 94 वर्षीय दिलबर सिंह ने भी लिया आश्रय इनमें कई बुजुर्ग ऐसे हैं, जिन्हें जीवन के इस पड़ाव पर नियमित देखभाल और सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता है। विशेष रूप से 100 वर्षीय द्रोपदी देवी और 94 वर्षीय दिलबर सिंह का वृद्धाश्रम पहुंचना समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। आखिर जिन बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज के लिए समर्पित किया, उन्हें वृद्धावस्था में आश्रय की तलाश क्यों करनी पड़ रही है?