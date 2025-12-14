राजस्थान में गुम हुआ मोबाइल, खाते से निकल गए 13.52 लाख, खाता होल्ड कराने के बाद भी कटते रहे पैसे
राजस्थान गए युवक का मोबाइल खो जाने के बाद उसके बैंक खाते से कई बार 13.52 लाख रुपये निकाल लिए गए। आरोप है कि खाते को होल्ड कराने के बावजूद पैसे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। राजस्थान गए युवक का मोबाइल फोन खो गया। इसके बाद उनके बैंक खाते से कई बार में 13.52 लाख रुपये निकाल लिए गए। आरोप है कि बैंक खाता होल्ड कराने के बाद भी रुपये कटते गए। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
जांच में सामने आया है कि पीड़ित के मोबाइल फोन में लाक नहीं लगा था, जिस कारण उसका इस्तेमाल अराजकतत्वों ने किया। पुलिस उन लोगों का ब्योरा जुटा रही है, जिन्हें रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
एत्मादपुर के गांव नगला खरगा निवासी भूपेंद्र सिंह ने दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि वह परिवार के साथ 25 अगस्त को राजस्थान के गोगामेड़ी गए थे। 27 अगस्त को वहां से लौटते वक्त मोबाइल फोन खो गया। मोबाइल में पड़ी सिम का नंबर बैंक खातों व आधारकार्ड से लिंक था। 28 व 29 अगस्त को यूपीआइ से पांच-पांच हजार रुपये ट्रांसफर हुए।
जानकारी होने पर रहनकलां स्थित केनरा बैंक की शाखा में जाकर सूचना देने के साथ बैंक खातों को होल्ड करा दिया। बावजूद इसके खाते से रुपये कटते गए। एक सितंबर को बैंक गए तब जानकारी हुई कि खाते से 13.52 लाख रुपये कई बार में कट गए हैं।
बैंक शाखा में खाते की जगह डेबिट कार्ड बंद किया था। भूपेंद्र की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर रीता यादव ने बताया कि पीड़ित के मोबाइल फोन में लाक नहीं लगा था। ई-मेल भी खुली थी, जिन्हें रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, उनका ब्योरा जुटाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।