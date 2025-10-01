Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Train Cancel: यूपी में 8 और 9 अक्टूबर को आठ ट्रेनें रहेंगी रद, 10 के समय में बदलाव और कई का बदला रूट

    By amit dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:48 PM (IST)

    आगरा में रेलवे ने लखनऊ रेल मंडल के अमौसी यार्ड में मरम्मत कार्य के चलते 8 और 9 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में झांसी-लखनऊ एक्सप्रेस और लखनऊ-मेरठ सिटी एक्सप्रेस शामिल हैं। कुछ ट्रेनों का री-शेड्यूल भी किया गया है और कुछ देरी से चलेंगी। यात्रियों को टिकट का किराया वापस किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    आठ अक्टूबर को रद रहेगी लखनऊ इंटरसिटी

    जागरण संवाददाता, आगरा। लखनऊ रेल मंडल के अमौसी यार्ड की मरम्मत का कार्य आठ और नौ अक्टूबर को होगा। आठ अक्टूबर को आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी, लखनऊ-आगरा फोर्ट इंटरसिटी रद रहेगी। दो दिन में आठ ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। इसमें अधिकांश ट्रेनें झांसी की भी हैं। 10 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया जाएगा। ट्रेनें 10 से 25 मिनट तक खड़ी रहेंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत ने बताया कि यात्रियों को दिक्कत न हो, इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। जिन ट्रेनों को रद किया गया है। यात्रियों को टिकट का किराया लौटाया जाएगा।

    इन प्रमुख ट्रेनों को किया गया रद 

    • आठ अक्टूबर : झांसी-लखनऊ एक्सप्रेस, झांसी-लखनऊ मेमू, मेरठ सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस।
    • नौ अक्टूबर : लखनऊ-झांसी एक्सप्रेस, लखनऊ-झांसी मेमू, लखनऊ-मेरठ सिटी एक्सप्रेस।

    इन ट्रेनों की री-शेड्यूलिंग 

    - 11 अक्टूबर को गोमतीनगर-जयपुर एक्सप्रेस शाम 4.55 के बदले 6.25 बजे गोमतीनगर से चलेगी।

    - 12 अक्टूबर : लखनऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई एक्सप्रेस शाम चार बजे के बदले छह बजे रवाना होगी। लखनऊ-झांसी एक्सप्रेस शाम 4.10 बजे के बदले शाम 6.20 बजे चलेगी। लखनऊ-जबलपुर एक्सप्रेस शाम साढ़े पांच बजे के बदले शाम साढ़े छह बजे चलेगी। लखनऊ-बांद्रा टर्मिनस शाम 5.50 बजे के बदले शाम छह बजे चलेगी।

    यह ट्रेनें देरी से चलेंगी 

    - पांच अक्टूबर : भोपाल-लखनऊ एक्सप्रेस 2.50 घंटे देरी से, झांसी-लखनऊ एक्सप्रेस 1.10 घंटे देरी से

    - 11 अक्टूबर : जोगबनी-आगरा कैंट एक्सप्रेस डेढ़ घंटे की देरी से

    - नौ, 10 अक्टूबर : कटियार अमृतसर एक्सप्रेस एक घंटा की देरी से