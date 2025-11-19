Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway GM की ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठ गए किसान नेता, ज्ञापन लेने के बाद ही आगे बढ़ने दिया

    By Rajneesh MishraEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:09 PM (IST)

    फिरोजाबाद में, प्रयागराज रेल मंडल के जीएम नरेश पाल सिंह ने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कायाकल्प कार्य में देरी पर नाराजगी जताई और किसानों के विरोध का सामना किया, जिन्होंने शिकोहाबाद में उनकी ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। जीएम ने बाद में किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और ज्ञापन लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रयागराज रेल मंडल के महाप्रबंधक (जीएम) नरेश पाल सिंह और डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) रजनीश अग्रवाल बुधवार सुबह अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। टूंडला स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टेशन पर चल रहे कायाकल्प के कार्य में देरी होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर बने चबूतरे को नीचे और चौड़ा करने के निर्देश दिए। प्लेटफार्म संख्या एक व दो के अलावा आरपीएफ बैरक और पीने की पानी की व्यवस्थाएं देखीं।

    जीएम सुबह 11 बजे अपने निरीक्षण यान से स्टेशन पहुंचे थे। सुबह 11:30 बजे वह शिकाेहाबाद के लिए रवाना हो गए। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ता ने अपनी मांगों का ज्ञापन देने का प्रयास किया। जीएम ने नहीं लिया तो नाराज कार्यकर्ता निरीक्षण यान के सामने पटरियों पर बैठ गए।

    निरीक्षण यान आगे नहीं बढ़ सका। तब जीएम अपने यान से बाहर आए और प्लेटफार्म पर किसानों की समस्याएं सुनीं और ज्ञापन लिया।