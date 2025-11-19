Railway GM की ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठ गए किसान नेता, ज्ञापन लेने के बाद ही आगे बढ़ने दिया

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रयागराज रेल मंडल के महाप्रबंधक (जीएम) नरेश पाल सिंह और डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) रजनीश अग्रवाल बुधवार सुबह अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। टूंडला स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेशन पर चल रहे कायाकल्प के कार्य में देरी होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर बने चबूतरे को नीचे और चौड़ा करने के निर्देश दिए। प्लेटफार्म संख्या एक व दो के अलावा आरपीएफ बैरक और पीने की पानी की व्यवस्थाएं देखीं।

जीएम सुबह 11 बजे अपने निरीक्षण यान से स्टेशन पहुंचे थे। सुबह 11:30 बजे वह शिकाेहाबाद के लिए रवाना हो गए। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ता ने अपनी मांगों का ज्ञापन देने का प्रयास किया। जीएम ने नहीं लिया तो नाराज कार्यकर्ता निरीक्षण यान के सामने पटरियों पर बैठ गए।