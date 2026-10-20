50 साल पुराने ईदगाह ROB की मरम्मत शुरू: नई दिल्ली-आगरा रेल खंड पर जल्द ही मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें होंगी रद् या डायवर्ट

जागरण संवाददाता, आगरा। रेलवे ने 50 साल पुराने खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) के आधा दर्जनभर गर्डर को बदलने का कार्य शुरू कर दिया है। बैकहो लोडर से आरओबी की डामर रोड को हटा दिया गया है। गर्डर के ऊपर से लोहे के एंगल सहित अन्य सामान हटाया जा रहा है। यह कार्य पांच से सात दिनों तक चलेगा।

रेलवे जल्द ही नई दिल्ली-आगरा रेल खंड पर मेगा ब्लाक देने जा रहा है। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जा सकता है। कुछ ट्रेनों का संचालन रद भी हो सकता है। 90 दिनों के लिए बंद हुआ है खेरिया मोड़-ईदगाह आरओबी रेलवे ने खेरिया मोड़-ईदगाह आरओबी को 90 दिनों के लिए बंद कर दिया है। यातायात का डायवर्जन किया गया है। सोमवार को रेलवे की टीम ने सुबह छह से रात नौ बजे तक कार्य किया। रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली-आगरा रेल खंड पर हर दिन 450 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। इसमें 350 यात्री ट्रेनें हैं। कैंट रेलवे स्टेशन से हर दिन 26 हजार यात्री सफर करते हैं।