अब डाकघरों में QR कोड और POS से भी कर सकगें भुगतान, उपभोक्ता-कर्मचारियों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, आगरा। समय के साथ डाक विभाग ने अपने आप को बदल लिया है। डिजिटल क्रांति में भी डाक विभाग ने कदम बढ़ाया है। जिले की सभी डाकघरों में डिजिटल भुगतान संभव है, जिससे खुदरा को लेकर होने वाले रोज-रोज के झंझट से डाक कर्मियों को मुक्ति मिल चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपभोक्ता और डाककर्मी राहत महसूस कर रहे हैं। पहले क्यूआर कोड से भुगतान करने की व्यवस्था शुरू की गई और अब पीओएस से भी भुगतान करने की व्यवस्था कर दी गई है। जिले की दोनों प्रधान डाकघरों से लेकर सभी 74 डाकघरों में भुगतान करने के लिए खुदरा की समस्या नहीं रह गई है। चाहे आप पार्सल, डाक, डाक टिकट या फिर डाकघर से संबंधित कार्य करने के बाद भुगतान डिजिटल भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड से भुगतान करने की शुरुआत के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक के साथ प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) की भी सुविधा शुरू कर दी गई है।

इसके बाद से सभी डाकघरों पर भुगतान को लेकर अक्सर पैदा होने वाली समस्या का समाधान हो गया है। समय के साथ किए बदलाव से डाक विभाग के उपभोक्ता भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अर्जुन नगर के राकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि पान की दुकान हो या फिर पंचर जोड़ने वाले की दुकान पर भी डिजिटली भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। वहीं मोती कटरा के नीरज कुमार ने बताया कि डाकघरों में शुरू की गई डिजिटल व्यवस्था निश्चित तौर पर काफी लाभकारी साबित हो रही है।