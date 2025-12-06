Putin India Visit: PM Modi ने रूसी राष्ट्रपति को दिया अनूठा उपहार, खास पच्चीकारी के साथ आगरा में ही होता है बस ये तैयार

अम्बुज उपाध्याय, आगरा। Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा आगरा के लिए भी खास रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनको आगरा में तैयार हुआ हस्तनिर्मित शतरंज सेट उपहार में दिया है। इससे आगरा की प्रतिभा का प्रदर्शन विश्व पटल पर एक बार फिर हुआ है। तो मार्बल उत्पाद को प्रोत्साहन मिलेगा। मुगलकाल से शुरू हुई पच्चीकारी (इनले वर्क) ने लोगों को लुभाया है तो शहर के मार्बल, सोप स्टोन से बने उत्पादों ने भी अपनी पकड़ 35 से अधिक देशों और स्थानीय बाजार में मजबूत बनाई है। मार्बल के उत्पादों ने देश की सीमाओं को लांघ विदेशों में किचिन, बाथरूम, डायनिंग टेबल से लेकर शोकेश में अपना मजबूत स्थान बना लिया है। कारोबार बढ़ता गया और निर्यात ही 1200 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि 300 करोड़ का लोकल बाजार है।

मार्बल का चेस बोर्ड। यूराेप में आई मंदी, अमेरिकी टैरिफ से आधे से ज्यादा निर्यात को प्रभावित किया है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति के उपहार के लिए प्रयोग होने से स्थानीय उद्यमियों में विशेष ऊर्जा का संचार हुआ है। निर्यातक रजत अस्थाना कहते हैं कि शहर का मार्बल् उत्पाद, इनले वर्क एक विशेष पहचान रखता है और विदेश में भी खूब मांग है। विशेष मेहमान को देने में अगर ये प्रयोग आता है तो इससे स्थानीय कारीगरों और कारोबार दोनों को प्रोत्साहन मिलता है।