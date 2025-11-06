पति निर्दोष हैं उन्हें साजिश करके फंसाया... आगरा में दुष्कर्म के आरोपित प्रोफेसर की पत्नी आई सामने, छात्रा पर लगाए आरोप
आगरा में प्रोफेसर की पत्नी डॉ. कविता ने मीडिया के सामने आकर शोध छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस पर बिना जांच के कार्रवाई करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाने की बात कही।
जागरण संवाददाता, आगरा। डॉ. भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के शोध छात्रा के शोषण के मामले में जेल जाने के बाद बुधवार को उनकी पत्नी डॉ. कविता मीडिया के सामने आईं। अपने अधिवक्ता के साथ प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस और छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए। निष्पक्ष जांच नहीं होने पर मुख्यमंत्री के पास जाकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही है।
शाेध छात्रा पर लगाए आरोप
प्रोफेसर द्वारा शोधार्थी छात्रा के शारीरिक शोषण मामले में जेल गए प्रो. गौतम लाल बिहारी जैसवार की पत्नी डॉ. कविता चौधरी ने पति के बेगुनाह होने का दावा किया है। आरोपों को सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए पति को बिना गहन जांच के फंसाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पति के पास किसी को नौकरी दिलाने का अधिकार नहीं था। छात्रा उनके घर आती रहती थी, उसे पति के शादीशुदा होने की जानकारी थी।
छात्रा ने नहीं कराया मेडिकल, शादीशुदा जानते हुए भी पड़ी थी पीछे
उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा ने कई बार पैसों की मांग की। वह हमारे घर आती जाती थी, परिवार जैसा व्यवहार था। खजुराहो, बरसाना और बागेश्वर धाम की यात्राएं भी मेरी जानकारी और सहमति से हुईं। मेरे पति को वर्षों से चर्म रोग है और छात्रा इलाज की बात कहकर आती थी। छात्रा ने स्वयं पहले प्रोफेसर की प्रशंसा में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे।
शारीरिक शोषण पिछले दो वर्षों से चल रहा था तो इतने लंबे समय तक किसी मंच पर शिकायत क्यों नहीं की गई? दोनों की मर्जी से बने संबंधाें को बिना जांच के जल्दबाजी में पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वह न्यायालय में अपना पक्ष रखने गए थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने बिना जांच की गिरफ्तारी, मुख्यमंत्री से लगाएंगी गुहार
पति को अपने जाल में फंसा कर कई बार रुपये लिए हैं,जिसके उनके पास साक्ष्य हैं। छात्रा के कई अन्य युवकों से वाट्सएप पर चैटिंग के साक्ष्य उनके पास हैं। चैट में एक युवक द्वारा प्रोफेसर को फंसाने की बात भी सामने आई है। छात्रा ने जानबूझ कर अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। अभी तक किसी भी पहलू पर उचित जांच नहीं हुई। इस प्रकरण में पति और पूरे परिवार की बदनामी की गई है। परिवार सहित हम सब मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाऊंगी।
