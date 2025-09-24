Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जगह-जगह आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती, राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन के लिए पटरियाें पर भी रहेगा सुरक्षा का कड़ा पहरा

    By amit dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:51 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 सितंबर को मथुरा आएंगी। वे नई दिल्ली से विशेष ट्रेन द्वारा वृंदावन पहुंचेंगी। उनकी सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रैक पर कड़े इंतजाम किए गए हैं जिसमें पायलट और बैकअप ट्रेन शामिल हैं। उनकी ट्रेन के रूट पर अन्य ट्रेनों का आवागमन रोका जाएगा। महाप्रबंधक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 सितंबर को मथुरा आ रही हैं। सुबह साढ़े आठ बजे सफदरगंज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 10 बजे वृंदावन स्टेशन रोड मथुरा पहुंचेगी। पटरियों पर भी राष्ट्रपति की सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन के आगे एक इंजन और एक कोच की पायलट ट्रेन चलेगी। वहीं पीछे पांच से छह कोच की बैकअप ट्रेन चलेगी। राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन को कोई भी अन्य ट्रेन क्रास नहीं करेगी। मथुरा, पलवल सहित तीन जगहों पर रेल इंजन खड़े होंगे। जगह-जगह आरपीएफ और जीआरपी तैनात होगी।

    एक इंजन और एक कोच की होगी पायलट ट्रेन

    वृंदावन स्टेशन रोड से नई दिल्ली के दौरान भी इसी प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। डीआरएम कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम में उच्च अधिकारी भी रहेंगे जो हर पल ट्रेनों के संचालन पर नजर रखेंगे।

    पांच से छह कोच की होगी बैकअप ट्रेन

    • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 सितंबर की सुबह साढ़े आठ बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से रवाना होंगी।
    • यह ट्रेन सुबह 10 बजे वृंदावन स्टेशन रोड पहुंचेगी।
    • इस ट्रेन के आगे पायलट ट्रेन चलेगी।
    • यह ट्रेन राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन से पांच किमी आगे होगी।
    • इसमें एक इंजन और एक कोच होगा।
    • इसी तरह से विशेष ट्रेन के पीछे बैकअप ट्रेन चलेगी।
    • पांच से छह कोच की होगी। इसमें एक अतिरिक्त इंजन भी होगा।
    • मथुरा, पलवल सहित तीन जगहों पर रेल इंजन को स्टार्ट रखा जाएगा।

    मथुरा, पलवल सहित तीन जगहों पर खड़े होंगे रेल इंजन

    राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन को कोई भी ट्रेन क्रास नहीं करेगी। यानी सुबह डेढ़ घंटे में जितनी भी ट्रेनें हैं। उनमें समय में बदलाव किया जाएगा। इन ट्रेनों को कहां खड़ा रखा जाएगा। इसकी योजना बन रही है। गुड्स ट्रेनों को लूप लाइन या फिर अन्य लाइन में खड़ा रखा जाएगा।

    आरपीएफ और जीआरपी होगी तैनात

    राष्ट्रपति की ट्रेन गुजरने के बाद ही अन्य ट्रेनों का संचालन होगा। शाम 5.10 बजे वृंदावन रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसमें भी प्रोटोकाल का पूरा पालन किया जाएगा।

    आज आएंगे महाप्रबंधक 

    उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह बुधवार को आगरा आएंगे। महाप्रबंधक रेल मंडल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मथुरा भी जाएंगे और सुरक्षा तैयारी की जानकारी लेंगे।