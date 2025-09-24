जगह-जगह आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती, राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन के लिए पटरियाें पर भी रहेगा सुरक्षा का कड़ा पहरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 सितंबर को मथुरा आएंगी। वे नई दिल्ली से विशेष ट्रेन द्वारा वृंदावन पहुंचेंगी। उनकी सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रैक पर कड़े इंतजाम किए गए हैं जिसमें पायलट और बैकअप ट्रेन शामिल हैं। उनकी ट्रेन के रूट पर अन्य ट्रेनों का आवागमन रोका जाएगा। महाप्रबंधक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आएंगे।

जागरण संवाददाता, आगरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 सितंबर को मथुरा आ रही हैं। सुबह साढ़े आठ बजे सफदरगंज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 10 बजे वृंदावन स्टेशन रोड मथुरा पहुंचेगी। पटरियों पर भी राष्ट्रपति की सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे।

राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन के आगे एक इंजन और एक कोच की पायलट ट्रेन चलेगी। वहीं पीछे पांच से छह कोच की बैकअप ट्रेन चलेगी। राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन को कोई भी अन्य ट्रेन क्रास नहीं करेगी। मथुरा, पलवल सहित तीन जगहों पर रेल इंजन खड़े होंगे। जगह-जगह आरपीएफ और जीआरपी तैनात होगी।

एक इंजन और एक कोच की होगी पायलट ट्रेन वृंदावन स्टेशन रोड से नई दिल्ली के दौरान भी इसी प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। डीआरएम कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम में उच्च अधिकारी भी रहेंगे जो हर पल ट्रेनों के संचालन पर नजर रखेंगे।

