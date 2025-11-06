Language
    Agra News: ताकि कोहरा में ना हो हादसा... मेट्रो बैरिकेडिंग पर हाईवे और MG रोड पर लगेंगी रेडियम लाइटें

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    आगरा में सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। हाईवे और एमजी रोड पर मेट्रो की बैरिकेडिंग पर रेडियम और लाइट लगाई जाएंगी। पुलिस और मार्शल भी तैनात किए जाएंगे। एमजी रोड पर यातायात का दबाव अधिक रहता है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दी में सबसे अधिक हादसे कोहरे व धुंध के चलते दृश्यता शून्य होने के कारण होते हैं। इस बार हाईवे और एमजी रोड पर मेट्रो की बैरिकेडिंग के चलते कोहरे में दृश्यता शून्य होने की स्थिति में हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।

    एमजी रोड और हाईवे पर बैरिकेडिंग पर रेडियम की पट्टिकाएं लगाने के साथ ही पर्याप्त लाइट के साथ मार्शल तैनात किए जाएंगे।संबंधित थानों की पुलिस भी तैनात रहेगी।

     

    सर्दी में दृश्यता शून्य होने पर मेट्रो की बैरिकेडिंग पर लगेगी रेडियम और लाइट

     

    एमजी रोड की लंबाई 5.78 किलोमीटर है। जिससे प्रतिदिन 1.80 लाख वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। एमजी रोड पर दो लेन में मेट्रो द्वारा बैरिकेडिंग करके काम किया जा रहा है। जबकि हाईवे पर भावना एस्टेट, गुरू का ताल, आएसबीटी कट, अबुल दरगाह कट से कमला नगर सर्विस रोड पर भी बैरिकेडिंग की गई है।

     

    तैनात होंगे अतिरिक्त मार्शल और पुलिसकर्मी, मार्ग परिवर्तित करने से पहले देंगे जानकारी

     

    सर्दी शुरू हो चुकी हैं।कोहरा और धुंध नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने का अनुमान है। इसी के साथ दृश्यता शून्य होने के चलते हादसों की आशंका भी बढ़ जाएगी। एमजी रोड पर कई जगह सड़क संकरी होने के चलते यह आशंका और भी बढ़ जाती है। जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने मेट्रो के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है।

    हाईवे के ब्लैक स्पाट पर जैसे भावना एस्टेट कट, गुरू का ताल, आएसबीटी कट, अबुल उलाह दरगाह कट पर विशेष ध्यान है। मेट्रो से बैरिकेडिंग पर रेडियम की पट्टियों के साथ ही प्रकाश की व्यवस्था करने को कहा गया है। जिससे कि कोहरे में दृश्यता शून्य होने की स्थिति में वाहन चालकों को बैरिकेडिंग पर लगाई रेडियम की पट्टी दूर से दिख जाए। मेट्रो को मार्शल भी तैनात करने को कहा गया है।


    हाईवे और एमजी रोड के प्रमुख चौराहों पर प्रतिदिन निकलने वाले वाहनों की संख्या

     

    चौराहे प्रतिदिन निकलने वाले वाहन

     

    • सिकंदरा तिराहा 57,311
    • गुरु का ताल 60,158
    • भगवान टाकीज 1,34,356
    • वाटर वर्क्स चौराहा 1,09,407
    • रामबाग चौराहा 1,22,692
    • हरीपर्वत 1,11,491
    • सूरसदन तिराहा 1,17,140
    • छीपीटोला तिराहा 65,691
    • प्रतापपुरा चौराहा 65,493


    कोहरे में दृश्यता शून्य होने की स्थिति में हादसों को रोकने के लिए मेट्रो के अधिकारियों से उनके द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर रेडियम की पट्टी लगाने को कहा गया है। मेट्रो के मार्शल के अलावा पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। − इमरान अहमद एसीपी सदर