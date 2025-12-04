आगरा के मलपुरा थाने में इमर्शन राॅड से पानी गर्म कर रहे थे सिपाही, अचानक आया करंट; मृत्यु
आगरा के मलपुरा थाने में एक सिपाही की करंट लगने से मृत्यु हो गई। वह इमर्शन रॉड से पानी गर्म कर रहा था, तभी अचानक करंट आ गया। सिपाही को तुरंत अस्पताल ले ...और पढ़ें
संसू, जागरण-मलपुरा (आगरा)। स्थानीय थाने में सिपाही की करंट लगने से मृत्यु हो गई। वह बाथरूम में इमर्शन राॅड से पानी गर्म कर रहे थे। तभी करंट की चपेट में आ गए। बचाने के प्रयास में साथी सिपाही को भी करंट के झटका लगा।
तार हटाकर साथी सिपाही उन्हें आस पड़ोस के लोगों के साथ अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां डाक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। मेरठ के थाना दौराली के दादरी सकौती निवासी 29 वर्षीय निखिल मोतला वर्ष 2021 बैच के सिपाही थे।
वह मलपुरा थाने में तैनात थे और बमरौली अहीर क्षेत्र की केसीआर कालोनी में किराए के मकान में साथी सिपाही आशीष के साथ रह रहे थे। इंस्पेक्टर मलपुरा विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि निखिल गुरुवार सुबह नौ बजे बाथरूम में नहाने के लिए गए थे।
करीब 45 मिनट तक जब वह वापस नहीं आए तो सिपाही आशीष उन्हें बाथरूम में देखने गए। निखिल बाथरूम में बेहोशी की हालत में पड़े थे। पास में ही बाल्टी में पानी गर्म करने वाली राॅड लगी थी।
सिपाही आशीष ने निखिल को उठाने का प्रयास किया तो उन्हें में करंट का झटका लगा। इस पर उन्होंने शोर मचाते हुए राॅड के तार को निकाला। पड़ोस के लोगों के सहयोग से निखिल को अस्पताल ले जाया गया, यहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
इससे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारियों ने घटना की सूचना निखिल के स्वजन को दी। पोस्टमार्टम के बाद सिपाही के शव को पुलिस लाइन में लाया गया। यहां पुलिस अधिकारियों ने अंतिम विदाई दी।
इसके बाद शव लेकर स्वजन मेरठ के लिए रवाना हो गए। निखिल की डेढ़ वर्ष पूर्व शादी हुई थी। दो महीने पहले घर में बेटी का जन्म हुआ था।
