पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की अनूठी पहल, काम के बदले रुपये मांगे पुलिस तो नोट कर लें ये नंबर, जेल जाएंगे भ्रष्टाचारी
आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर पुलिस आयुक्त की टीम कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7839860813 जारी किया है। थानों और पुलिस विभाग में रिश्वत मांगने वाले पुलिसकर्मियों की शिकायत अब इस नंबर पर की जा सकेगी। स्पेशल पुलिस टीम घूसखोर पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करेगी और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। पुलिस कमिश्नरेट में भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों पर अब पुलिस आयुक्त की टीम कार्रवाई करेगी। उन्हें पकड़कर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेगी। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शिकायत करने को मंगलवार को हेल्पलाइन 7839860813 जारी किया।
पुलिस आयुक्त ने लोगों को शिकायत करने के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर
पुलिस आयुक्त ने बताया कि थानों में मुकदमा दर्ज करने, विवेचना में नाम निकालने, पुलिस विभाग में किसी काम को कराने, पासपोर्ट के सत्यापन में रिपोर्ट लगाने समेत अन्य मामलों में यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा रिश्चत की मांगी जाती है तो पीड़ित उक्त नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर रात आठ बजे के बाद कॉल करने पर उसमें वायस रिकॉर्डिंग होगी। जिससे पुलिस स्वयं पीड़ित से संपर्क करेगी।
थानों और विभाग में काम के बदले दाम मांगने वाले पुलिसकर्मियों की कर सकेंगे शिकायत
हेल्पलाइन नंबर पर की जाने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग वह खुद करेंगे। लोग सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच शिकायत कर सकते हैं। जिसके बाद कॉल करने वालों की शिकायत वॉयस मैसेज में रिकॉर्ड हो जाएगी। स्पेशल पुलिस टीम जांच करके रिश्चत पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।
