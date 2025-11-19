Language
    नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर ली रकम, थाने में समझौते के बाद पीड़ित ट्रांसपोर्टर पर ही करा दिया मुकदमा

    By Avinash Jaiswal Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:47 AM (IST)

    आगरा में, एक ट्रांसपोर्टर ने नोएडा में फ्लैट के सौदे के लिए 11 लाख रुपये एडवांस दिए, लेकिन रसीद नहीं मिली। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने इनकार कर दिया। थाने में समझौते के बाद, पुलिस ने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ ही बंधक बनाकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। तरुण सोढ़ानी पर फ्लैट दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। नोएडा में फ्लैट का सौदा कर एडवांस में 11 लाख रुपये ले लिए। मगर, कोई रसीद नहीं दी। शक होने पर ट्रांसपोर्टर ने अपनी रकम वापस मांगी। आरोपित ने रुपये नहीं दिए तो ट्रांसपोर्टर और उनके स्वजन उसे थाने लेकर पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद इस मामले में ट्रांसपोर्टर के खिलाफ बंधकर बनाकर मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

    बल्केश्वर के गौरव गुप्ता ने 15 अक्टूबर को पुलिस से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के तरुण सोढ़ानी ने उनके ट्रांसपोर्ट नगर आफिस में आकर नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये ले लिए थे। मगर, उसकी रसीद नहीं दी। उसने न रकम वापस की और न ही रसीद दी।

    ऐसे में वे तरुण को साथ लेकर हरीपर्वत थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। अगले दिन उसके परिवार वाले थाने आए और छह लाख रुपये खातों में और पांच लाख रुपये के आगे की तिथि के चेक देकर समझौता कर लिया। पुलिस ने तरुण को छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने गौरव गुप्ता के खिलाफ ही बंधक बनाकर मारपीट करने की धारा में मुकदमा लिख लिख लिया।

    इंस्पेक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि लेनदेन के विवाद में दोनों पक्ष ने आपस में समझौता कर लिया। गाजियाबाद के तरुण ने गौरव गुप्ता पर बंधक बनाकर मारपीट करने और मोबाइल जब्त करने का आरोप लगाया था। जांच में पुष्टि होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

     

