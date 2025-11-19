नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर ली रकम, थाने में समझौते के बाद पीड़ित ट्रांसपोर्टर पर ही करा दिया मुकदमा

जागरण संवाददाता, आगरा। नोएडा में फ्लैट का सौदा कर एडवांस में 11 लाख रुपये ले लिए। मगर, कोई रसीद नहीं दी। शक होने पर ट्रांसपोर्टर ने अपनी रकम वापस मांगी। आरोपित ने रुपये नहीं दिए तो ट्रांसपोर्टर और उनके स्वजन उसे थाने लेकर पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद इस मामले में ट्रांसपोर्टर के खिलाफ बंधकर बनाकर मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

बल्केश्वर के गौरव गुप्ता ने 15 अक्टूबर को पुलिस से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के तरुण सोढ़ानी ने उनके ट्रांसपोर्ट नगर आफिस में आकर नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये ले लिए थे। मगर, उसकी रसीद नहीं दी। उसने न रकम वापस की और न ही रसीद दी।

ऐसे में वे तरुण को साथ लेकर हरीपर्वत थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। अगले दिन उसके परिवार वाले थाने आए और छह लाख रुपये खातों में और पांच लाख रुपये के आगे की तिथि के चेक देकर समझौता कर लिया। पुलिस ने तरुण को छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने गौरव गुप्ता के खिलाफ ही बंधक बनाकर मारपीट करने की धारा में मुकदमा लिख लिख लिया।