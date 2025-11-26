दस्तावेज और चाबियां नहीं सौंपी, आगरा काॅलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डा. अनुराग शुक्ला अब कॉलेज के महत्वपूर्ण अभिलेख, अलमारियों की चाबियां व प्राचार्य निवास के दस्तावेज़ अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने व चार्ज न सौंपने के मामले में फंस गए हैं।

कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कराने को वर्तमान प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर वर्तमान प्राचार्य डॉ. सीके गौतम व पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला के खिलाफ विवाद चल रहा है। वर्तमान प्राचार्य ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।

कोर्ट के आदेश के बाद लोहामंडी थाने में डॉ. अनुराग शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि वर्ष 2024 में चयन आयोग ने डॉ. अनुराग शुक्ला की प्राचार्य नियुक्ति को शून्य घोषित कर दिया गया था।

इसके बाद निदेशक उच्च शिक्षा ने उन्हें पद से मुक्त करने की संस्तुति की। प्रबंध समिति ने वरिष्ठता के आधार पर डॉ. आरके श्रीवास्तव को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया था। मार्च 2025 में प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने कार्यभार ग्रहण किया।