    PM Kusum Yojana: किसानों के लिए लाभकारी है ये, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन; आने वाली है आखिरी तारीख

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:12 PM (IST)

    पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। किसान इस योजना के तहत सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख जल्द ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत सोलर पंप की बुकिंग विभागीय पोर्टल पर 15 दिसंबर तक की जा सकती है।

    इसके बाद इस योजना में आवेदन करना संभव नहीं हो सकेगा। उप निदेशक कृषि मुकेश कुमार ने बताया कि बुकिंग के लिए कृषकों का पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर होना अनिवार्य है।

    ‘अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करके आनलाइन बुकिंग की जा सकती है। आनलाइन बुकिंग के साथ रुपए 5000 टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा।

    उन्होंने बताया कि कृषकों द्वारा की गयी बुकिंग को कंफर्म करने के बाद उसका संदेश कृषकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। सोलर पंप पर 60 प्रतिशत का अनुदान देय है तथा 40 प्रतिशत कृषक अंश है।

