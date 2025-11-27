Pension: समय पर जमा नहीं किया जीवित प्रमाण पत्र, 10 हजार पेंशनरों की पेंशन रोकने की तैयारी

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप सरकारी पेंशनर हैं। अभी तक बैंक या फिर कोषागार कार्यालय में जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आपकी परेशानी बढ़ने जा रही है। नवंबर की पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। जिले में 10 हजार पेंशनरों की पेंशन रोकने की तैयारी चल रही है। प्रमाण पत्र न देने वाले पेंशनरों के पास एक से दो दिन का मौका है। डाटा फीडिंग में एक से दो दिन लगेंगे। जिले में 33 हजार पेंशनर हैं। मुख्य कोषागार कार्यालय द्वारा एक से तीन दिसंबर के मध्य पेंशन खाते में भेज दी जाएगी। बिल बनाने का कार्य 29 और 30 नवंबर को होगा। सबसे अधिक पेंशनर नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में प्रमाण पत्र जमा होते हैं। हर दिन 10 से 15 प्रमाण पत्र जमा हो रहे हैं। तीन से पांच आनलाइन प्रमाण पत्र भी आ रहे हैं। 10 में चार आनलाइन प्रमाण पत्रों में कमियां मिल रही हैं।