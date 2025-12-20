Language
    Overtake रात में करना है मना, रोडवेज बस चालकों को कोहरा देखते हुए दिए गए हैं आदेश

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    आगरा में कोहरे के चलते रोडवेज बस चालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चालकों को गति नियमों का पालन करने और ओवरटेक न करने के लिए कहा गया है। यमु ...और पढ़ें

    ISBT Agra पर खड़ीं रोडवेज बसें।

    जासं, आगरा। कोहरे के दौरान रोडवेज बस चालक निर्धारित गति के नियमों का पालन करने के साथ ही वाहनों को ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करेंगे। रोडवेज द्वारा चालकों-परिचालकों के लिए 13 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रात्रि मे रूट पर चलने वाले चालक-परिचालकों की शनिवार सुबह ईदगाह डिपो में काउंसलिंग की गई।

    यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर की रात भीषण हादसे में एक के बाद एक 11 वाहन टकरा गए थे। नौ वाहनों मेंं आग लगने से 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद से रोडवेज बसों के लिए कोहरे में गति सीमा घटा कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है।

    क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बीपी अग्रवाल ने बताया कि चालक-परिचालकों की शनिवार को अधिकारियों ने काउंसलिंग की। चालकों से कहा गया है कि घने कोहरे में वह किसी भी हालत में वाहनों को ओवरटेक नहीं करेंगे। बस चालक बाइपास से नहीं जाएंगे, स्टापेज से ही सवारियों को बैठाएंगे। साथ ही सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर ही सवारियाें को उतारेंगे।

    बसो में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जाएंगे। यदि कोई सवारी ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने का प्रयास करती है तो इसकी जानकारी संबंधित डिपो के एआरएम को देंगे।