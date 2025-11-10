Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताजमहल की दीवानगी... 35 हजार पर्यटक खूबसूरत स्मारक देखने पहुंचे, केन्या की मां-बेटी बिछड़ने पर पुलिस ने मिलाया

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:02 AM (IST)

    रविवार को ताजमहल देखने 35 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिससे टिकट खिड़की और प्रवेश द्वार पर लंबी लाइनें लगी रहीं। पर्यटकों को पार्किंग और बैटरी कार के लिए इंतजार करना पड़ा। केन्या की मां-बेटी के बिछड़ने पर ताज सुरक्षा पुलिस ने उन्हें मिलाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    ताजमहल में उमड़े सैलानी। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल देखने रविवार को 35 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। टिकट खिड़की से लेकर प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की लंबी लाइन लगी रही। संख्या अधिक होने से पर्यटक अपने परिजनों से बिछड़ गए। केन्या की मां बेटी के बिछड़ जाने पर ताज सुरक्षा पुलिस ने परिजनों से मिलवाया। बैटरी कार के लिए भी पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    रविवार को पर्यटकों की संख्या, टिकट खिड़की और प्रवेश द्वार पर लगी रही लंबी लाइन

     

    छुट्टी के दिन ताजमहल देखने के लिए पर्यटकों की लंबी लाइन लगी रही। पर्यटकों को वाहन खड़े करने में भी समस्या आई। वहीं, शिल्पग्राम से ताजमहल के पूर्वी गेट तक बैटरी कार से जाने के लिए पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा। वहीं, 19 हजार से अधिक पर्यटकों ने टिकट खरीदी जबकि 15 हजार से अधिक पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराकर ताजमहल देखा। 35580 टिकट की बिक्री हुई, 15 वर्ष तक टिकट नहीं लगती है इससे अनुमान है कि 40 हजार से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल देखा।

    ताजमहल देखने आए पर्यटक

     

    • देसी पर्यटक 32408
    • विदेशी पर्यटक 3172

     

    पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने में आई समस्या, बैटरी कार के लिए करना पड़ा इंतजार

     

    केन्या से परिवार के साथ आईं मां बेटी ताजमहल देखने के बाद बाहर निकलते समय बिछड़ गईं। बेटी एस्थर पश्चिमी गेट से और मां सहित अन्य परिजन पूर्वी गेट से निकल गए। ताज सुरक्षा पुलिस ने सीसीटीवी और रेडियो एनाउसमेंट की मदद से 25 मिनट में मां बेटी को मिलवा दिया।

    वहीं, सिवान हरियाणा से आए हम्मद नदीम पश्चिमी निकास द्वार के पास परिजनों से बिछड़ गए। एक घंटे की तलाश के बाद भी वे नहीं मिले, इसके बाद ताज सुरक्षा को सूचना दी, टीम ने उन्हें परिजनों से मिलवा दिया। मैनपुरी से आए हारुन का मोबाइल पश्चिमी गेट टिकट खिड़की के पास छूट गया। क्विज रेस्पोंस टीम ने मोबाइल सौंपा।