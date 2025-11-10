ताजमहल की दीवानगी... 35 हजार पर्यटक खूबसूरत स्मारक देखने पहुंचे, केन्या की मां-बेटी बिछड़ने पर पुलिस ने मिलाया

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल देखने रविवार को 35 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। टिकट खिड़की से लेकर प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की लंबी लाइन लगी रही। संख्या अधिक होने से पर्यटक अपने परिजनों से बिछड़ गए। केन्या की मां बेटी के बिछड़ जाने पर ताज सुरक्षा पुलिस ने परिजनों से मिलवाया। बैटरी कार के लिए भी पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा।

रविवार को पर्यटकों की संख्या, टिकट खिड़की और प्रवेश द्वार पर लगी रही लंबी लाइन छुट्टी के दिन ताजमहल देखने के लिए पर्यटकों की लंबी लाइन लगी रही। पर्यटकों को वाहन खड़े करने में भी समस्या आई। वहीं, शिल्पग्राम से ताजमहल के पूर्वी गेट तक बैटरी कार से जाने के लिए पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा। वहीं, 19 हजार से अधिक पर्यटकों ने टिकट खरीदी जबकि 15 हजार से अधिक पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराकर ताजमहल देखा। 35580 टिकट की बिक्री हुई, 15 वर्ष तक टिकट नहीं लगती है इससे अनुमान है कि 40 हजार से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल देखा।

ताजमहल देखने आए पर्यटक देसी पर्यटक 32408

विदेशी पर्यटक 3172 पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने में आई समस्या, बैटरी कार के लिए करना पड़ा इंतजार केन्या से परिवार के साथ आईं मां बेटी ताजमहल देखने के बाद बाहर निकलते समय बिछड़ गईं। बेटी एस्थर पश्चिमी गेट से और मां सहित अन्य परिजन पूर्वी गेट से निकल गए। ताज सुरक्षा पुलिस ने सीसीटीवी और रेडियो एनाउसमेंट की मदद से 25 मिनट में मां बेटी को मिलवा दिया।