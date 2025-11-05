गवाही में लापरवाही: थानाध्यक्ष टूंडला की गिरफ्तारी का आदेश! पिनाहट से जुड़ा है केस

जागरण संवाददाता, आगरा। डकैती के दौरान हत्या के संगीन मामले में गवाही देने के लिए नोटिस के बाद लगातार अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने टूंडला थानाध्यक्ष अंजीश कुमार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को अंजीश कुमार को गिरफ्तार कर सात नवंबर को न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

पिनाहट से संबंधित है मामला

मामला थाना पिनाहट से संबंधित है, राज्य बनाम रामनरेश उर्फ खूनी आदि मुकदमा में उस समय पिनाहट में तैनात रहे थानाध्यक्ष अंजीश कुमार विवेचक रहे हैं। न्यायालय ने उनकी गवाही के लिए कई बार नोटिस दिए पर वह नहीं पहुंचे। 22 अक्टूबर को तारीख पर नहीं पहुंचने पर गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को पत्र भेजा था। आदेश की तामील रिपोर्ट मिलने के बावजूद थानाध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।