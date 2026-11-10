आर्मी कैडेट कॉलेज प्रवेश परीक्षा: 30 नवंबर तक ऐसे करें आवेदन, फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

जागरण संवाददाता, आगरा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आर्मी कैडेट कॉलेज (एसीसी) जनवरी 2027 कॉमन एंट्रेंस एग्जा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/acccee/ पर जाकर 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

निर्धारित समय तक आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को लेट फीस के साथ एक और मौका मिलेगा। इसके लिए सामान्य आवेदन शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये देने होंगे।

एनटीए की ओर से एसीसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा। हर श्रेणी के अनुसार परीक्षा आवेदन का शुल्क तय किया गया है। जो 950 से लेकर 1150 तक है।

चार जनवरी को होगी ऑनलाइन परीक्षा

परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) मोड में होगी। इसमें अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट से संबंधित जानकारी एडमिट कार्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अभी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।