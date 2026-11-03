ग्रेटर आगरा के गोमतीपुरम में प्लाट लेने का मौका, 744 आवासीय भूखंडों की बुकिंग के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने दीपावली से पूर्व सोमवार को रायपुर व रहनकलां में विकसित किए जा रहे ग्रेटर आगरा की गोमतीपुरम टाउनशिप के आवासीय भूखंडों की आनलाइन बुकिंग शुरू कर दी। 49.45 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले गोमतीपुरम में 744 आवासीय भूखंड हैं। दो दिसंबर तक इच्छुक आवेदक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यहां भूमि की दर 33 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में 449.5 हेक्टेयर भूमि में विकसित किए जा रहे ग्रेटर आगरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात अप्रैल को लांच किया था।

मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने सोमवार को कमिश्नरी सभागार में गोमतीपुरम के आवासीय भूखंडों की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया का जनहित पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर शुभारंभ किया। टाउनशिप की बुकलेट का भी विमोचन किया गया। यहां पर इतने प्लॉट मंडलायुक्त ने डवलपमेंट प्लान के अनुरूप काम कराने के निर्देश दिए, जिससे कि वहां लोगों को उचित और अत्याधुनिक सुविधा मिले। एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in और एडीए के पोर्टल www.adaagra.org.in पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।