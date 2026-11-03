DVVNL का नया बिजली कनेक्शन महंगा: स्मार्ट मीटर के आवेदन अटके, चीफ इंजीनियर ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) का उपभोक्ता बनना महंगा हो गया है। एक किलोवाट के नए कनेक्शन पर कम से कम पांच हजार रुपये खर्च हो रहे हैं। इसके चलते सैकड़ों आवेदन लंबित हैं। किश्तों में भुगतान की व्यवस्था खत्म होने के बाद यह समस्या और बढ़ी है।

स्मार्ट मीटर से पहले एक किलोवॉट का कनेक्शन 1200 से 1500 रुपये में मिल जाता था। अब स्मार्ट मीटर की कीमत 2600 रुपये है। मीटर लगाने आदि का खर्च 600 रुपये है, यानी मीटर संबंधी शुल्क के रूप में कुल 3200 रुपये जमा करने पड़ते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी भी देनी होती है। इस तरह कनेक्शन का खर्च पांच हजार रुपये से अधिक पहुंच जाता है। इस रकम में कोई रियायत नहीं है।