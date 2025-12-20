Language
    Flight Fare: आगरा से बेंगलुरु का हवाई किराया नए साल पर आसमान छू रहा, लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में नोरूम!

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    नए साल पर आगरा से सैर सपाटे के लिए ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 के पार है, एसी कोच में सीट मिलना मुश्किल है। दो जनवरी को आगरा से बेंगलुरु की फ्लाइट का ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप नए साल के मौके पर सैर सपाटे का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपके सामने परेशानी आ सकती है। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में नोरूम की स्थिति है। जिन ट्रेनों में नोरूम नहीं है, उनमें वेटिंग लिस्ट 100 के पार है। सीट को लेकर सबसे अधिक मारामारी एसी द्वितीय, तृतीय और स्लीपर कोच में है।

    एसी प्रथम कोच में वेटिंग कम है। वहीं दो जनवरी को आगरा से बेंगलुरु फ्लाइट का किराया सबसे अधिक साढ़े 22 हजार रुपये प्रति यात्री है। बेंगलुरु फ्लाइट का किराया अन्य तीन फ्लाइट की तुलना में सबसे अधिक है। हैदराबाद का 16787 रुपये, मुंबई का 11395 रुपये और अहमदाबाद का 7495 रुपये प्रति यात्री है।

    खेरिया एयरपोर्ट से वर्तमान में चार शहरों मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद की फ्लाइट हैं। अगर 25 दिसंबर से दो जनवरी के मध्य के टिकट की बात की जाए तो सबसे अधिक किराया बेंगलुरु फ्लाइट का है। यह 20 हजार से साढ़े 22 हजार रुपये प्रति यात्री है। इसके विपरीत अन्य फ्लाइट का किराया कम है। यह किराया इंडिगो कंपनी की ईकोनामी श्रेणी का है। इंडिगो कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि 22 दिसंबर के बाद शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। बेंगलुरु फ्लाइट की सभी सीटें वर्तमान में फुल चल रही हैं।


    यह है फ्लाइट का किराया 


    25 दिसंबर : बेंगलुरु 21977 रुपये, अहमदाबाद 13376 रुपये, हैदराबाद 18360 रुपये, मुंबई 14543 रुपये प्रति यात्री
    30 दिसंबर : बेंगलुरु 20510 रुपये, अहमदाबाद 18343 रुपये, हैदराबाद 20594 रुपये, मुंबई 18037 रुपये प्रति यात्री
    2 जनवरी 2026 : बेंगलुरु 22667 रुपये, अहमदाबाद 7495 रुपये, हैदराबाद 16787 रुपये, मुंबई 11395 रुपये प्रति यात्री

    इन ट्रेनों में सबसे अधिक परेशानी

    छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई राजधानी, बेंगलुरु राजधानी, भोपाल शताब्दी, गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस, बांद्रा-अमृतसर एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, कोटा-पटना एक्सप्रेस, पुणे-निजामुद्दीन एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस, हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस, बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस।